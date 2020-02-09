北市府北門秘密打卡點 櫻花、鬱金香迎春天

春神來了誰知道，台北市政府大樓北門變成秘密打卡景點，為配合內湖樂活夜櫻季、士林官邸公園鬱金香展及陽明山花季展覽，北市府特別在市府北門設立宣傳點，以櫻花造型物布置一幅浪漫熱情的場景，慶祝生命的綻放，並以鬱金香花海傳遞愛情永恆的祝福，趁情人節將至，民眾來信義商圈逛街、參觀台北101大樓時，千萬別錯過賞花機會。

台北市公園處表示，花季作為都市人與自然對話的管道，向來是同仁全體總動員的盛事，從1月寒櫻妝點寒冬肅靜的天際線開始，花兒就如水果月曆般，在公園與近郊訴說著季節的轉換，每年準時演練著老天爺的繽紛浪漫，公園處也會「對時」報您知，讓您欣賞到最「對味」的台北風景。

台北市公園處南港所指出，2月是情人的季節，也正好是櫻花與鬱金香花的花期，櫻花的花語是生命、熱烈、純潔與高尚，花期從1月的寒櫻到3月的八重櫻，記錄著春天的流轉，在櫻花樹下漫步，是每對情人最浪漫的追求；鬱金香的花語是慈善、名譽、愛的表白與永恆的祝福，花期為冬季至春季，其球根遇冷後的綻放，象徵著經歷淬鍊的愛情將更加耀眼。

台北市公園處每年舉辦不同主題的花季展覽，讓花不僅是花，花季不僅是花季，從布置發想到活動安排，有動有靜，不論是內湖樂活夜櫻季的「戀花電影院及戀花市集」、士林官邸公園鬱金香展的舞台表演及幸運抽獎活動，還是陽明山花季的「櫻花探險王活動」與「花舞大賽」，希望讓大家能夠以不同的面向體驗花的美與好，用記憶將花的美好永遠保存。