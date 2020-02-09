不用花錢也有健身房福利 新北公園導入運動員陪伴
為設置符合兒童、青壯年及長者的運動體健設施，新北市推動全齡化公園，並導入專業運動指導員做陪伴、教導。新北市景觀處也分別於板橋區八德公園及樹林區鹿角溪公園，舉辦專業教練培訓，指導長者在安全環境下善用體健器材。
景觀處近日在八德公園及鹿角溪公園舉辦「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」專業教練培訓，針對長者健康需求，培訓具專業知識的運動指導員及志工。
再協助長者正確使用運動體健設施，如平衡木、上肢牽引器及抬腿訓練器等器材，提升長者身體動能，並透過運動指導員及志工的陪伴，讓他們能在安全環境下善用設施、活絡筋骨。
新北市農業局長李玟表示，為讓所有年齡層的新北市民都能找到適合運動的場所，全齡共融公園不僅改造硬體設施，更帶入軟體活動，讓運動指導員及志工做陪伴、指導。
新北市去年成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，預計今年將完成40處特色遊戲場及1處全齡化示範場域，目前已完成18處。
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