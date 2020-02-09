快訊

努力到最後一刻說再見 寶瓶星號中午黯然離開基隆母港

泰國士官長市區暴走大屠殺！17小時攻堅落幕至少21死

不用花錢也有健身房福利 新北公園導入運動員陪伴

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
運動指導員在板橋八德公園使用彈力帶運動，讓鄰里公園也能成為戶外健身房。

為設置符合兒童、青壯年及長者的運動體健設施，新北市推動全齡化公園，並導入專業運動指導員做陪伴、教導。新北市景觀處也分別於板橋區八德公園及樹林區鹿角溪公園，舉辦專業教練培訓，指導長者在安全環境下善用體健器材。

景觀處近日在八德公園及鹿角溪公園舉辦「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」專業教練培訓，針對長者健康需求，培訓具專業知識的運動指導員及志工。

再協助長者正確使用運動體健設施，如平衡木、上肢牽引器及抬腿訓練器等器材，提升長者身體動能，並透過運動指導員及志工的陪伴，讓他們能在安全環境下善用設施、活絡筋骨。

新北市農業局長李玟表示，為讓所有年齡層的新北市民都能找到適合運動的場所，全齡共融公園不僅改造硬體設施，更帶入軟體活動，讓運動指導員及志工做陪伴、指導。

新北市去年成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，預計今年將完成40處特色遊戲場及1處全齡化示範場域，目前已完成18處。

運動指導員正確示範體健設施，訓練年長者手眼協調。圖／新北市景觀處提供
運動指導示範腹肌訓練器。圖／新北市景觀處提供
運動指導員對培訓中學員學進行三人扭腰機操作。圖／新北市景觀處提供
運動指導員在鹿角溪公園復健牆示範雙人互動訓練。圖／新北市景觀處提供

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

準時繳罰單卻還被吊扣駕照 新北男抗議遭2次處罰

延後開學／營養午餐菜怎辦？新北優先拍賣推團購

新北 林口淡水買氣旺

八德三元宮元宵暨祈龜文化祭今登場 鄭文燦親踩街遶境

相關新聞

天燈節過後入平溪淨山 驚見寫給小三願望

2020平溪天燈節第二場天燈活動昨晚落幕，合計超過1千5百盞天燈升空，吸引國內外遊客前往參與盛事，不過天燈節過後，新北觀...

北市府北門秘密打卡點 櫻花、鬱金香迎春天

春神來了誰知道，台北市政府大樓北門變成秘密打卡景點，為配合內湖樂活夜櫻季、士林官邸公園鬱金香展及陽明山花季展覽，北市府特...

重建板橋府中危老建物 打造15樓高住商混合大樓

新北市板橋區府中段危老重建案今舉辦動土儀式，預計打造2棟地上15層、地下4層的住商混合大樓，預計最快2021年底完工，重...

茶湯圓、貢寮鮑湯圓 元宵吃新鮮

元宵節來碗熱呼呼的湯圓最應景，新北坪林德志茶園老闆鐘晨瑞用茶結合湯圓，兼顧傳統又好吃；貢寮養殖業者也研發貢寮鮑湯圓，將貢寮鮑與豬肉做成湯圓內餡，海味十足。

環狀線正式通車首周 近40萬人次搭乘

環狀線正式通車，提供民眾免費搭乘1個月優惠，1周來近40萬人次搭乘，民眾反映列車跳動、轉乘設備欠佳等問題。新北市捷運工程局表示，目前環狀線仍在調校磨合，壓力測試後發現問題正在修正，很快就會解決。

新冠肺炎影響／雙北商圈人潮減 餐飲外送增

受武漢新冠肺炎疫情影響，雙北知名商圈景點恐正面臨消費寒冬，「可以嗅到寒冬的氣息」，據台北永康商圈游姓業者觀察，熙來攘往的人潮少了很多。實際到街上走一走，不難發現知名店家如鼎泰豐、思慕昔、二吉軒、甚至蔥油餅等店面，排隊人潮都變少了。

台北酷課雲、親師生平台 雙北線上寒輔

因應新冠肺炎疫情，教育部宣布高中職以下延後至2月25日開學，許多家長擔心孩子學習因此受到影響，線上教育平台紛紛推出「停學不停課」線上數位課程，如「台北酷課雲」就針對國九學生推出線上寒假輔導課程，新北市的「親師生平台」整合及介接超過70項學習資源，提供學生在寒假邊玩邊學。

遭色情廣告駭入 台北運動吧關閉

北市體育局所屬的「台北運動吧」臉書粉絲專頁，在台北世大運結束後逐漸沒落，粉絲數從高峰42萬人降至38萬人，體育局今年編百萬預算要振興網站。但前天午夜，粉絲頁遭駭，出現露骨性愛照及PO文，網友截圖瘋傳，湧入傳達心情和留言。體育局聯繫臉書管理者，凌晨緊急關閉專頁，對於造成粉絲困擾深表達歉意，並嚴正譴責此不法行為。

疫情來亂！北市聯醫預約掛號新制 不到一周喊卡

台北市立聯合醫院有7個院區，門診量大，卻有許多預約掛號患者頻「放鴿子」，單是去年就多達7萬多人。市聯醫2月起規定，掛號後未看診也未事前取消掛號，3個月內「爽約」達2次，就無法再預約掛號。不料，新制上路不到一周，受武漢新冠肺炎疫情影響，加上患者反彈，前天緊急喊卡。

石碇金鼠鬧元宵 歡喜踩街迎鼓仔燈

為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，石碇區公所今晚舉辦「石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，除了可以看到各種創意的踩街裝扮，...

平溪天燈節千盞天燈和媽祖天燈升空 祈福保佑台灣

每年元宵節「北天燈、南烽炮」是台灣的年度盛事，「2020新北市平溪天燈節」今晚在平溪十分廣場辦第二場天燈活動，20呎媽祖...

受武漢肺炎疫情影響 台北燈節開幕人潮冷清

2020台北燈節今晚正式開幕，今年首度採雙燈區、雙主燈設計，分別在西門町、南港兩區登場，不過受到新冠肺炎疫情影響，再加上...

熱門新聞

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長

大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

屏東歸來鐵道二手市集吸萬人 歸來人喊出「成功歸來」

流感威脅更甚武漢肺炎 台東醫衛人員籲快接種流感疫苗

影／台東元宵炸虎爺1人重傷 顯陽堂：全力協助救治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。