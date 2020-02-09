天燈節過後入平溪淨山 驚見寫給小三願望

2020平溪天燈節第二場天燈活動昨晚落幕，合計超過1千5百盞天燈升空，吸引國內外遊客前往參與盛事，不過天燈節過後，新北觀旅局指出，今起舉辦平溪「健行淨山趣」，揪民眾到平溪健行同時進行淨山，讓觀光發展與自然環境保護間取得平衡。

山岳達人吳雲天帶領百人入平溪淨山，吳雲天笑說，平溪有許多步道，但因為有許多天燈因此稱為「天燈步道」，看到許多掉落的願望及有趣的許願內容，就連寫給小三的願望都被看到了。

吳雲天說，健行淨山讓身心靈獲得滿足，也鼓勵更多人到平溪健行爬山，用實際行動愛護平溪山林的美，也希望未來天空中就可燃燒成灰燼的永續天燈，能與傳統天燈能創新合，讓山林回歸美麗，也讓天燈文化代代傳承。

新北觀旅局指出，健行淨山路線包括孝子山、冬瓜坑山及十分到望古產業道路，每條路線都有導覽老師介紹沿途動、植物生態、礦業遺跡等特色，讓大家看到天燈以外的平溪之美。

參與健行淨山的民眾，用長勾、夾子在沿途在步道上撿拾垃圾及樹上的天燈殘駭，今總共清理約10袋垃圾。首度參與的民眾說，除了施放天燈外，原來平溪還有享受新鮮空氣與芬多精的山林步道，透過專業導覽收穫豐富。