快訊

努力到最後一刻說再見 寶瓶星號中午黯然離開基隆母港

泰國士官長市區暴走大屠殺！17小時攻堅落幕至少21死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天燈節過後入平溪淨山 驚見寫給小三願望

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
2020平溪天燈節第二場天燈活動昨晚落幕，合計超過1千5百盞天燈升空，吸引國內外遊客前往參與盛事。圖／新北觀旅局提供

2020平溪天燈節第二場天燈活動昨晚落幕，合計超過1千5百盞天燈升空，吸引國內外遊客前往參與盛事，不過天燈節過後，新北觀旅局指出，今起舉辦平溪「健行淨山趣」，揪民眾到平溪健行同時進行淨山，讓觀光發展與自然環境保護間取得平衡。

山岳達人吳雲天帶領百人入平溪淨山，吳雲天笑說，平溪有許多步道，但因為有許多天燈因此稱為「天燈步道」，看到許多掉落的願望及有趣的許願內容，就連寫給小三的願望都被看到了。

吳雲天說，健行淨山讓身心靈獲得滿足，也鼓勵更多人到平溪健行爬山，用實際行動愛護平溪山林的美，也希望未來天空中就可燃燒成灰燼的永續天燈，能與傳統天燈能創新合，讓山林回歸美麗，也讓天燈文化代代傳承。

新北觀旅局指出，健行淨山路線包括孝子山、冬瓜坑山及十分到望古產業道路，每條路線都有導覽老師介紹沿途動、植物生態、礦業遺跡等特色，讓大家看到天燈以外的平溪之美。

參與健行淨山的民眾，用長勾、夾子在沿途在步道上撿拾垃圾及樹上的天燈殘駭，今總共清理約10袋垃圾。首度參與的民眾說，除了施放天燈外，原來平溪還有享受新鮮空氣與芬多精的山林步道，透過專業導覽收穫豐富。

觀旅局指出，平溪今年又入選交通部觀光局推薦的經典山林小鎮，號召更多民眾響應環保活動，需要持續努力，才能讓平溪永續觀光發展。

2020平溪天燈節第二場天燈活動昨晚落幕，新北觀旅局今起舉辦平溪「健行淨山趣」，揪民眾到平溪健行同時進行淨山，讓觀光發展與自然環境保護間取得平衡。圖／新北觀旅局提供
2020平溪天燈節第二場天燈活動昨晚落幕，新北觀旅局今起舉辦平溪「健行淨山趣」，山岳達人吳雲天分享，看過天燈上有寫給小三的願望。圖／新北觀旅局提供

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

平溪天燈節千盞天燈和媽祖天燈升空 祈福保佑台灣

侯友宜、陳美伶到天燈會場 試施放永續天燈

受武漢肺炎疫情影響 台北燈節開幕人潮冷清

平溪八公尺天燈準備放飛 社區猜謎慶元宵

相關新聞

天燈節過後入平溪淨山 驚見寫給小三願望

2020平溪天燈節第二場天燈活動昨晚落幕，合計超過1千5百盞天燈升空，吸引國內外遊客前往參與盛事，不過天燈節過後，新北觀...

北市府北門秘密打卡點 櫻花、鬱金香迎春天

春神來了誰知道，台北市政府大樓北門變成秘密打卡景點，為配合內湖樂活夜櫻季、士林官邸公園鬱金香展及陽明山花季展覽，北市府特...

重建板橋府中危老建物 打造15樓高住商混合大樓

新北市板橋區府中段危老重建案今舉辦動土儀式，預計打造2棟地上15層、地下4層的住商混合大樓，預計最快2021年底完工，重...

茶湯圓、貢寮鮑湯圓 元宵吃新鮮

元宵節來碗熱呼呼的湯圓最應景，新北坪林德志茶園老闆鐘晨瑞用茶結合湯圓，兼顧傳統又好吃；貢寮養殖業者也研發貢寮鮑湯圓，將貢寮鮑與豬肉做成湯圓內餡，海味十足。

環狀線正式通車首周 近40萬人次搭乘

環狀線正式通車，提供民眾免費搭乘1個月優惠，1周來近40萬人次搭乘，民眾反映列車跳動、轉乘設備欠佳等問題。新北市捷運工程局表示，目前環狀線仍在調校磨合，壓力測試後發現問題正在修正，很快就會解決。

新冠肺炎影響／雙北商圈人潮減 餐飲外送增

受武漢新冠肺炎疫情影響，雙北知名商圈景點恐正面臨消費寒冬，「可以嗅到寒冬的氣息」，據台北永康商圈游姓業者觀察，熙來攘往的人潮少了很多。實際到街上走一走，不難發現知名店家如鼎泰豐、思慕昔、二吉軒、甚至蔥油餅等店面，排隊人潮都變少了。

台北酷課雲、親師生平台 雙北線上寒輔

因應新冠肺炎疫情，教育部宣布高中職以下延後至2月25日開學，許多家長擔心孩子學習因此受到影響，線上教育平台紛紛推出「停學不停課」線上數位課程，如「台北酷課雲」就針對國九學生推出線上寒假輔導課程，新北市的「親師生平台」整合及介接超過70項學習資源，提供學生在寒假邊玩邊學。

遭色情廣告駭入 台北運動吧關閉

北市體育局所屬的「台北運動吧」臉書粉絲專頁，在台北世大運結束後逐漸沒落，粉絲數從高峰42萬人降至38萬人，體育局今年編百萬預算要振興網站。但前天午夜，粉絲頁遭駭，出現露骨性愛照及PO文，網友截圖瘋傳，湧入傳達心情和留言。體育局聯繫臉書管理者，凌晨緊急關閉專頁，對於造成粉絲困擾深表達歉意，並嚴正譴責此不法行為。

疫情來亂！北市聯醫預約掛號新制 不到一周喊卡

台北市立聯合醫院有7個院區，門診量大，卻有許多預約掛號患者頻「放鴿子」，單是去年就多達7萬多人。市聯醫2月起規定，掛號後未看診也未事前取消掛號，3個月內「爽約」達2次，就無法再預約掛號。不料，新制上路不到一周，受武漢新冠肺炎疫情影響，加上患者反彈，前天緊急喊卡。

石碇金鼠鬧元宵 歡喜踩街迎鼓仔燈

為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，石碇區公所今晚舉辦「石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，除了可以看到各種創意的踩街裝扮，...

平溪天燈節千盞天燈和媽祖天燈升空 祈福保佑台灣

每年元宵節「北天燈、南烽炮」是台灣的年度盛事，「2020新北市平溪天燈節」今晚在平溪十分廣場辦第二場天燈活動，20呎媽祖...

受武漢肺炎疫情影響 台北燈節開幕人潮冷清

2020台北燈節今晚正式開幕，今年首度採雙燈區、雙主燈設計，分別在西門町、南港兩區登場，不過受到新冠肺炎疫情影響，再加上...

熱門新聞

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長

大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

屏東歸來鐵道二手市集吸萬人 歸來人喊出「成功歸來」

流感威脅更甚武漢肺炎 台東醫衛人員籲快接種流感疫苗

影／台東元宵炸虎爺1人重傷 顯陽堂：全力協助救治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。