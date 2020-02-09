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重建板橋府中危老建物 打造15樓高住商混合大樓
新北市板橋區府中段危老重建案今舉辦動土儀式，預計打造2棟地上15層、地下4層的住商混合大樓，預計最快2021年底完工，重建後除能帶動地方發展外，也落實新北市長侯友宜「都更三箭」政策，打造新北宜居城市。
新北市城鄉局表示，板橋區府中段危老重建案基地，與板橋車站及捷運府中站相距不到400公尺，且鄰近新板萬坪都會公園及北門街黃石市場，區域極佳。
此建案原為11棟地上4層、屋齡為16至53年、共26戶的老舊公寓，重建後將打造成2棟地上15層、地下4層、共91戶的住商混合大樓，總面積約453.75坪，最快2021年底完工。
除將地下4層作為停車場外，新建物也將退縮4公尺設置無遮簷人行步道，並納入綠建築、智慧建築及3級耐震設計，不僅兼顧居住安全、環境友善及生活便利，吸引更多民眾進住、帶動地方發展，落實「都更三箭」政策。
城鄉局表示，危老條例施行已3年，鑑於至今年5月9日申請危老重建計畫10％時程容積獎勵即將到期，近期申請案量有增加趨勢，市府也加派人手全力審查，盼讓申請案件儘速通過，以協助住戶盡快重建安全適居的家園。
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