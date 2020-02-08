新冠肺炎影響／雙北商圈人潮減 餐飲外送增

受武漢新冠肺炎疫情影響，雙北知名商圈景點恐正面臨消費寒冬，「可以嗅到寒冬的氣息」，據台北永康商圈游姓業者觀察，熙來攘往的人潮少了很多。實際到街上走一走，不難發現知名店家如鼎泰豐、思慕昔、二吉軒、甚至蔥油餅等店面，排隊人潮都變少了。

有文創業者坦言，與去年同期相比，近期業績只剩三成，生意主要仰賴日本觀光客，但最近日本旅客又驟減；永康商圈協會理事長李慶隆分析，過去造訪旅客台灣人占4成，國外觀光客占6成，受疫情影響，國外觀光客減半，本地遊客減少15%，不過餐飲業外送訂單蓬勃發展，近1個月業績略有成長，約成長2成。

西門町伴手禮店業績也因人潮減少，整體生意約少三成；去年起積極籌備商圈活動的台北東區也受衝擊，東區商圈發展協會理事長、光武里長韓修和指出，餐飲業者春節後陸續接到春酒宴退訂電話，嚴重者訂單只剩1成，只能靠散客、觀光團撐人氣。

公共密閉空間令人不安，影響電影產業表現。知名影城業者表示，周末人潮大減半，賀歲動畫家庭電影票房初三後暴跌。

至於新北，幾個知名商圈原本沒受新冠肺炎太大影響，但從鑽石公主號事件後，九份老街國內遊客少了一半，業者盼自主健康管理日一過，人潮可回流。

九份老街商圈理事長許立育說，九份老街其實沒受疫情影響太多，主要是過年期間天冷下雨及沒有中國大陸自由行，人潮較往年掉2至3成，但鑽石公主號2月5日新聞一出，加上前天公布路線，這2天國內遊客少了一半，日本、韓國團也有減少3分之1。