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石碇金鼠鬧元宵 歡喜踩街迎鼓仔燈

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜表示，他看著石碇的民眾大家一起提燈籠、舉火把踩街遊行，讓他回想起童年時期，提著蠟燭點亮的紙燈籠沿著小鎮繞街玩耍的情景。圖／石碇區公所提供

為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，石碇區公所今晚舉辦「石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，除了可以看到各種創意的踩街裝扮，民眾還可拿到包種茶好運包，代表新的一年好運連連。

早期石碇每年元宵節會舉辦一次迎鼓仔燈的習俗，附近的民眾會聚集到石碇街看迎鼓仔燈。 

今年除了重現從前元宵的熱鬧情境，也加入新元素，邀請學校、社區及宗教等團體發揮創意呈現特色裝扮，例如老人會穿上天燈裝、永定國小師生呼應生肖「鼠」年裝扮成老鼠。

新北市侯友宜表示，「讓傳統習俗延續下去，就是對這片土地最深的感情。」，他說看著石碇的民眾大家一起提燈籠、舉火把踩街遊行，讓他回想起童年時期，提著蠟燭點亮的紙燈籠沿著小鎮繞街玩耍的情景。

活動在五路財神廟旗隊和鑼鼓陣引導下展開遊行，許多民眾主動跑出來列隊迎接，侯友宜逐一發送給民眾好運茶包，象徵新的一年好運連連。

石碇區長洪崇連表示，為推廣石碇在地慶典文化，促進觀光發展，透過舉辦「石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，行銷特色伴手禮。活動現場更發送限量紙燈籠，邀請民眾一起「迎鼓仔燈」踩街。

為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，石碇區公所今晚舉辦「石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」。圖／石碇區公所提供
新北市長侯友宜發送包種茶好運包。圖／石碇區公所提供

侯友宜
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