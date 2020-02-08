平溪天燈節千盞天燈和媽祖天燈升空 祈福保佑台灣
每年元宵節「北天燈、南烽炮」是台灣的年度盛事，「2020新北市平溪天燈節」今晚在平溪十分廣場辦第二場天燈活動，20呎媽祖天燈和1500盞天燈陸續升空時，現場歡呼聲不斷。
今晚平溪天燈節規畫10波天燈施放，每波150盞，場面華麗壯觀，「媽祖天燈」亮相時眾人驚嘆聲不絕於耳，超過2層樓高的「媽祖天燈」主燈施放時，內政部長徐國勇、新北副市長吳明機等人揮毫「媽祖保庇、十分如意」等吉祥話，一起施放，讓上達天聽的媽祖天燈保佑新的一年事事十分如意、十分幸福。
「媽祖天燈」外，今晚也有新北市高中職、大專院校學子參與設計的「彩繪藝術天燈」，更顯夢幻繽紛；另有永續天燈，可在空氣中完全焚燒，免去回收的困擾。
吳明機說，天燈活動深受國內外遊客肯定、喜愛，是新北的驕傲，也是台灣的榮耀，天燈除了祈福的意義，也象徵台灣在地文化的珍貴和傳承成果，更造就天燈新的生命力。
平溪天燈節今年仍吸引許多國外旅客慕名而去，活動現場約7、8成都是日本人，也有美國、西班牙、印度、以色列、冰島、法國遊客，今天搶頭香的就是日本遊客，凌晨6點半趕到現場排隊。他們表示，凌晨從日本大阪出發，飛機抵達台灣就直奔會場。
為防範新冠肺炎疫情，現場入場須量額溫，有發燒或其他身體不適狀況馬上送往醫護帳篷，由醫療人員確認後續該如何處理。
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