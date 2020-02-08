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受新冠疫情影響 台北燈節開幕人潮冷清

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
2020台北燈節今晚正式開幕，今年首度採雙燈區、雙主燈設計，分別在西門町、南港兩區登場，不過受到新冠肺炎疫情影響，再加上燈區分散，西門町人潮明顯不若以往，走在中華路街頭，顯得有點冷清。記者邱瓊玉／攝影

2020台北燈節今晚正式開幕，今年首度採雙燈區、雙主燈設計，分別在西門町、南港兩區登場，不過受到新冠肺炎疫情影響，再加上燈區分散，西門町人潮明顯不若以往，走在中華路街頭，顯得有點冷清。

北市柯文哲致詞時表示，今年燈節舉辦期間剛好遇到疫情，不過燈節是戶外活動，在做好萬全準備的情況下決定如期舉辦，也提醒參加民眾記得戴口罩、勤洗手，另外北市府也會準備好防疫物資，給大家最好的服務，請大家安心來參加燈節。

實際上，今年燈節燈區分為東、西兩區，其中西區主燈「躲貓貓」，以大白貓搭配泡泡鼠寶寶為造型，昨正式點燈，有民眾直誇「很夢幻」，不過也有民眾反映，今年主燈秀僅只是燈光變幻，沒有其他變化，感覺很空虛、單調。

至於南港的主燈「展風神」，有民眾直誇超酷的，不過也有民眾質疑，今年不是鼠年嗎，感覺南港的主燈和鼠一點關係都沒有。

柯文哲表示，台北燈節過去三年都在西區舊城區舉辦，強調用新的方式詮釋傳統燈節，不僅改變西門町的風貌，也為商圈帶來人潮，成功翻轉西區，讓夠多觀光客重新認識西區。

柯文哲說，今年燈節請北市各行政區提案，希望燈節可以在各地開花，最後經過評估，選擇在東、西區設置主展演區，這也是雙主場概念，也希望大家把焦點從舊城的西區，也帶到年輕的東區，這也是東西連線的意義。

西門町 柯文哲 北市
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