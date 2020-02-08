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九份老街原不受武漢肺炎影響 卻被鑽石公主號衝擊五成

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
九份老街商圈協會緊急調派次氯酸水及噴桶，發送給店家，進行店內自行消毒，今天已經第二波回沖。圖／九份老街商圈協會提供

武漢肺炎來襲，目前我國尚未有社區型感染案例，中央呼籲國人不必恐慌；不過，新北市的幾個商圈原本沒受武漢肺炎太大影響，反而因為1月31日停靠基隆港的郵輪鑽石公主號事件，九份老街國內遊客少了一半，除了市府得知第一時間就消毒街道，商圈也集結自己買次氯酸水消毒店內，業者盼自主健康管理日一過，人潮可回流。

九份老街商圈理事長許立育說，九份老街其實沒受疫情影響太多，主要是過年期間天冷下雨及沒有中國大陸自由行，人潮較往年掉2至3成，但鑽石公主號2月5日新聞一出，加上昨天公布路線，這2天國內遊客少了一半，日本、韓國團也有減少3分之1。

許立育說，除了新北市政府2月5日當晚就進行全區街道消毒，商圈也要自己努力，買不到酒精，就緊急調派次氯酸水及噴桶，發送給店家，進行店內自行消毒，今天已經第二波回沖。

許立育說，希望消毒過後，及自主健康管理到14日解除後，國人不要太緊張，遊客可以回流。另外也希望自主健康管理，店家本身或周遭都要第一時間通報，絕對不能隱瞞。

深坑商圈發展協會理事長黃建強表示，武漢肺炎對人潮是沒有太大影響，只是戴口罩的人明顯變多了，他們已經請店家服務人員都要戴口罩，用酒精消毒遊客經查出入接觸到的地方。不過他也說，要看這幾天會不會受鑽石公主號影響。

新北市產業觀光促進發展協會、府中商圈理事長洪啟峰則說，府中因為是上班族、學生通勤、補習及吃飯的地方，沒有受武漢肺炎直接衝擊。不過觀光工廠原本在過年後、寒假是旺季，受親子、學校或安親班喜愛，但因為通常是密閉空間，有預約取消約3成。

洪啟峰表示，已經加強觀光工廠的防疫工作，包括手部消毒，及每一團之間隔開2小時讓空氣流通，並且每場不混團，該團的人都認識。據了解，經發局也派員到各商圈視察，並有小編拍短片幫忙宣傳。

九份老街商圈協會緊急調派次氯酸水及噴桶，發送給店家，進行店內自行消毒，今天已經第二波回沖。圖／九份老街商圈協會提供

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