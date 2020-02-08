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台北元宵夜弄土地公 吸引萬人朝聖

聯合報 / 記者魏莨伊／台北即時報導
店家賣力堆疊鞭炮，祈求生意興隆發大財，越炸越旺。記者魏莨伊／攝影

昨日是元宵節，民俗重頭戲「夜弄土地公」分別在社子奉聖宮、內湖梘頭福德祠登場，請土地公上神轎出巡，各吸引萬人到場，沿途店家居民興高采烈對繞境神轎燃放鞭炮，祈求生意興隆發大財，越炸越旺；神轎遠去沿途留下的炮屑，民眾更爭相掃回，把財運帶回家。

2020適逢梘頭福德祠「傳承輪值奉香」百年慶，今下午5時起駕繞境，沿著內湖成功路四段、內湖路二段、金龍路到金碧宮折返，至內湖郵局與達人女中一帶，再沿內湖路二段返宮。

梘頭福德祠管委會主委陳尤雪說，福德正神神轎遶境時，商家燃放長串鞭炮感謝土地公，鞭炮愈多代表來年生意愈興隆，一旁的居民則爭相掃炮屑，因為炮屑象徵著財富，掃回來愈多，財運就愈亨通。

士林夜市觀光發展協會理事長賴信瑜表示，士林社子地區的「夜弄土地公」習俗超過百年，但近50年才興盛，這次更與士林夜市合作，轎巡基河路、文林路與市場的大東路等，融入民俗文化，盼吸引國際觀光客一同前來祈福求財。

夜弄土地公活動熱鬧滾滾，神轎出巡後，家家戶戶鞭炮蓄勢待發，點燃開路，一路劈哩啪拉聲響大作，最後「哄」一聲爆炸，火光沖天，相當壯觀，只盼今年生意更旺。

燃放鞭炮後灑水隊押後。記者魏莨伊／攝影
夜弄土地公。記者魏莨伊／攝影
台北市內湖「夜弄土地公」，梘頭福德祠請土地公上神轎出巡，沿途店家居民興高采烈對繞境神轎燃放鞭炮，祈求生意興隆發大財，越炸越旺，各吸引萬人到場。記者魏莨伊／攝影
店家賣力堆疊鞭炮，祈求生意興隆發大財，越炸越旺。記者魏莨伊／攝影
夜弄土地公。記者魏莨伊／攝影
夜弄土地公。記者魏莨伊／攝影
夜弄土地公。記者魏莨伊／攝影

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