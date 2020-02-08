中和瓦磘溝獲前瞻補助改善水質 將解決難聞惡臭
新北市中和、永和交接處的瓦磘溝，全長約5公里，過去是交通及運輸重要水道，隨著都市化發展，瓦磘溝失去原功能，甚至因排放生活污水以及工廠廢水，變成臭水溝。立委江永昌爭取前瞻計畫經費，設置「礫間現地曝氣處理場」，總經費約9610萬，中央補助6727萬，地方自籌2883萬，預計2021年4月完工，將可改善水質污染，解決惡臭問題。
江永昌說，近年來稽查違法工廠，以及設置污水下水道，再透過徵收沿岸土地，設置小型綠地公園，改善周遭環境污染問題，水質雖有改善，但仍有進步空間。
江永昌指出，貫穿中、永和的瓦磘溝，以前非常乾淨清澈，也能下去玩水嬉戲，但隨著人口聚集排放生活污水，更有不良工廠偷排廢水，造成嚴重污染，主要水源也因都市發展遭截斷，喪失活水注入，逐漸變成令人厭惡的臭水溝，周遭居民不斷陳情抱怨。
此次向行政院環保署，爭取前瞻計畫「全國水環境改善計畫」獲中央補助6727萬，地方自籌2883萬，打造「礫間現地曝氣處理場」，類似淨水器的濾心概念，讓水流通過淨化，再回流河道，減輕污染，有效改善水質，且此工程採地下化方式建置，完工後上方可設置綠地公園供民眾休憩。
江永昌表示，瓦磘溝整治非一蹴可幾，逐步藉由各種方法來解決問題，污水接管、雨水疏洪、河道清淤、水質改善，並串聯沿岸綠帶廊道，打造親水空間，破除髒亂印象，盼找回昔日風華，使瓦磘溝成為居民休憩的最佳場所。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言