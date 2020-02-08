學生群聚地下室練舞遭質疑 教育局：落實生病在家休息
武漢肺炎延燒，即便中央、地方政府都請國人不要過度恐慌，但還是有民眾人心惶惶，有民眾反映，新北市政府旁、連通板橋火車站的地下道有大型鏡面，常有數百位高中生在鏡面前練舞，而且沒有戴口罩，擔心地下道空氣不流通。對此，教育局表示會柔性勸導，但不會強制不讓學生在此練舞。
新北市教育局表示，教育局為做好防疫工作，將柔性宣導選擇人潮較少且通風良好地方運動、勤洗手，最重要是「落實生病在家休息」。
其實，日前就有醫師說，以台灣目前狀況，並無出現社區感染病例，無感冒症狀在捷運，或開學在教室也不用戴口罩，中央也呼籲把口罩留給有需要的第一線，搭公車捷運不用人人戴口罩。
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