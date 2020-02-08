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新北市強化居家檢疫關懷作為 防檢疫破口
因應居家檢疫關懷對象屢傳擅自外出狀況，造成民眾擔心成為防疫的破口，新北市民政局研擬三項改善作為，避免防疫工作出現紕漏。
民政局表示，民政人員電話關懷時，不能由家人代接回應，一定要由本人接聽，如找不到當事人，民政人員或里幹事必須進行現地家訪釐清原因。
接著，民政人員加強向居家檢疫關懷對象宣導，強調居家檢疫期間不能外出、不得由家人或同住者代接電話以及違反的相關罰則等，確實掌握關懷對象健康狀況，並依紀錄表如實詢問登記。
民政局指出，若訪視未遇且住所正確者，將移請衛生局開罰；若住所資訊錯誤，除立即回報内政部民政司，並同步移請警政單位比照重大案件協尋。
民政局表示，市民健康防疫工作系靠基層同仁落實，守住防疫第一線非常辛苦 ，是否要將居家檢疫關懷列入里幹事工作成績考核尚在評估中，目前尚未納入。
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