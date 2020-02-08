延後開學菜怎麼辦？新北果菜邀民眾團購呷菜

因應武漢肺炎疫情，教育部宣布全國高中以下學校延後兩周開學，但對菜農來說，無法將蔬菜銷售出去也成為最大問題，新北果菜公司表示，

新北果菜公司表示，新北市為全國有機蔬菜最大需求地，果菜公司負責有機蔬菜調配的壓力相對遽增，為避免供應新北市營養午餐契作農友蔬菜無法出貨的困境，在本周三（5日）邀集業者及農友，統一協調協助進場優先保價拍賣，補貼不足保證價格差額，並邀集新北市府同仁、企業及團體團購呷菜，減少農民收益損失。

為紓減蔬菜出貨，新北果菜啟動促銷團購呷菜活動，小松菜、黑業白菜2台斤袋裝50元，25台斤箱裝550元，板橋區慈惠宮一接獲消息，立即優先認購100箱響應。預購日期為即日起自2月19日截止，有興趣訂購民眾歡迎上新北果菜官網、臉書或來電訂購(02)8965-1000分機176。

總經理江惠貞表示，果菜公司從103年起配合市府推行「4+1安心蔬菜」，讓學童營養午餐可以吃到安心又健康的標章蔬菜，其中供應新鮮蔬菜的農友在學期開學前45天就開始契作栽種。