疫情受災菜農推蔬菜箱自救 民眾響應吃菜救菜農好有愛

雲林縣有許多有機、產銷履歷菜農與學校契作供應營養午餐，受到新型冠狀病毒、延後開學兩周影響，面臨銷售窘境，全縣估計有500噸蔬果受衝擊，許多農民推出「有機蔬菜箱」上網銷售自救，獲得許多民眾、企業響應，上線僅一天時間，就有大量訂單湧入，農民感謝各界送暖，協助有機小農度過這次危機。

因為疫情衝擊，導致西螺鎮農會有機蔬菜第七十四產銷班原本要供應給學校的有機蔬菜無法出貨，產銷班連夜商討對策，在周四下午推出有機蔬菜箱，供民眾網路宅配訂購或自取，每箱9公斤重，混搭當季小松菜、白菜類、青江菜、青松菜等蔬菜，上線僅一天時間，就接到500多箱訂單。

班長廖瑞生表示，他與三十幾位班員，每周可生產六十噸有機蔬菜，主要供應全台學校營養午餐，學校延後開學對產銷班衝擊不小，畢竟田間蔬菜每日生長，根本等不了開學才採收，幸好新北市的部分有果菜公司承諾收購，台北市的部分則給予補貼，其餘的部分只能尋求其他通路。

為降低損失，產銷班以成本價推出有機蔬菜箱，今天一早就有來自台中的民眾來購買，也有企業團購，目前第一周的菜量已順利售出8成，廖瑞生表示，他轉型有機蔬菜8年，第一次遇到這麼大的突發事件，沒想到台灣真的很有愛，很多人都願意幫助農民，「真的謝謝大家」。

雲林縣古坑有機生產合作社也協助社員推出有機蔬菜箱組合，不到一天時間，就接到1200多箱訂單，因超過人力負荷，線上訂購先暫停，待第一批貨送出後，再開放訂購。

合作社總經理盧傳期表示，互助是前進的力量，雖然知道耕鋤是最快的方式，但是相對也是浪費的行為，為協助有機小農度過這次突發事件，才以成本價推出有機蔬菜箱組合，感謝各界響應訂購，受到衝擊的產量售完後，將回歸市場機制，避免衝擊其他菜農。