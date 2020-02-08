故宮南院元宵推限時尋寶活動 邀民眾集章兌換限量金幣

農曆正月15日為元宵節，也為台灣為帶動國內觀光產業，內政部在1977年核定每年元宵節為「觀光節」，配合觀光節，故宮南北院皆於今日免費開放民眾入館參觀；故宮南院更推出「鼠可夢 尋寶趣」活動，有扭蛋以及元宵節限定的「鼠可夢」活動，祭出鼠來寶金幣、小翠鑰匙圈及2020台灣燈會小提燈為獎品。

因武漢肺炎疫情持續升溫，為防範疫情，南院現提供酒精消毒及設置紅外線體溫偵測儀，入館處即對遊客及員工實施體溫初篩，如遊客體溫過高，將由專業護理人員復篩，確認發燒症狀，即發給口罩，建議就醫，盼提供民眾安全場所，能安心看展。

南院表示，今日主要的尋寶活動，多在戶外舉行；民眾只要在2月7日至9日間參觀南院，追蹤南院IG並分享動態，即可在2樓大廳的扭蛋機，扭出每日限量的小翠鑰匙圈。

故宮南院今日除免費開放參觀外，更限時推出尋寶活動，今天下午1點30分至6點30分將在遊客中心及2樓售票大廳發送地圖，民眾可依指示在戶外燈會園區中找尋答案集章，正確完成地圖集章後，即可兌換此次燈會主燈「印璽/金絲鼠」限量紀念金幣1枚，南院也在今日加碼，若民眾追蹤南院IG即能兌換台灣燈會小提燈，數量有限，敬請把握。

2020故宮南院燈會，點燈時間為每天下午5點至晚上10點，展期將在25日結束，本次燈會主燈「印璽/金絲鼠」為設計師蕭青陽，以故宮典藏的「金絲鼠」以及乾隆「古稀天子之寶」玉璽的意象創作。另在燈會中，深受民眾喜愛的拍照熱點為作品「天菜」，設計師陳俊良以故宮人氣國寶「翠玉白菜」為原型所設計，流暢線條猶如仙女飄揚彩帶般迷人。