貢寮鮑新吃法 包入湯圓多汁、海味十足

元宵節又稱「小過年」，新北市貢寮區盛產貢寮鮑，在地養殖業者研發出貢寮鮑新吃法，將貢寮鮑與豬肉一同做成湯圓內餡，吃起來海味十足，成為獨一無二的貢寮鮑湯圓。

貢寮鮑養殖戶黃吉安表示，貢寮鮑飼養在沿岸的潮間帶養殖池，以天然海藻餵食，養殖過程中均未使用藥物，是名副其實的天然食品，希望藉由開發貢寮鮑湯圓等創意和特色料理，讓貢寮鮑成為家庭餐桌上的常見食材。

太太安芯儀表示，將豬絞肉與貢寮鮑丁一起調製為湯圓內餡，接著將湯圓餡包入糯米糰後搓圓備用，最後將貢寮鮑湯圓放入九孔火鍋中細火慢熬，就是一道極具海味的貢寮鮑湯圓鍋。