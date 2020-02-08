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鞭春牛、炸蜂炮及高空煙火 台南聖母廟今晚越夜越美麗
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，訂於今天元宵節登場，尤其晚間登場的鞭春牛、搶春牛、炸蜂炮體驗及高空煙火秀，精彩可期，耀眼奪目的高空煙火，將台南夜空點綴耀眼奪目，可以說是越夜越美麗，主辦單位熱情邀請民眾今晚一起來聖母廟鬧元宵。
今年聖母廟結合各學校、民間團體和其他廟宇等各種民俗、休閒及藝文文化等辦理表演節目，上午10時10分起至下午4時50分有各種藝文團體的表演；下午5時30分踩街遊行隊伍整隊；晚間6時踩街遊行隊伍出發。
重頭戲晚間7時50分鞭春牛、搶春牛；8時20分啟炮開幕；8時30分第一梯次蜂炮六門；9時10分第一梯次高空煙火；9時40分第二梯次蜂炮六門；10時20分第二梯次高空煙火，民眾千萬別錯過。
安南區公所區長葉誌明表示，安南區土城正統鹿耳門聖母廟迎春牛、鞭春牛、搶春牛、炸蜂炮及高空煙火秀等相關民俗系列活動，舉辦迄今已有30年以上的歷史，深受各界肯定且具獨特性與文化特色，值得民眾前往觀賞及體驗。
他提醒，民眾在參與炸蜂炮之同時及看高空煙火時，須要有安全防護措施，以維自身身體之安全，才能玩得開心又安心。
聖母廟也表示，今年規畫的活動內容精彩豐富，除鹿耳門媽祖神轎遶境、高空煙火秀及與集中施放區活動之外，還安排有各種樂團表演、舞獅藝陣表演、藝文表演、踩街遊行、鞭春牛、搶春牛、炸蜂炮體驗等多項系列活動，歡迎大家來台南市安南區正統鹿耳門聖母廟鬧元宵。
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