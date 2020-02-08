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元宵來坪林吃茶湯圓 應景又暖胃
元宵節來碗熱呼呼的湯圓最應景，德志茶園老闆鐘晨瑞將「包種茶」結合「湯圓」新吃法，不僅能兼顧傳統習俗，又能吃得健康。
坪林為「包種茶之鄉」，是全台最大包種茶產地，除生產高品質茶葉外，相關的茶葉加工產品也很多，位於新北市坪林區北宜路上的「德志茶園」專門販售在地用心製作的茶葉加工產品，從茶油麵線、茶粿、茶葉麻糬到茶湯圓，各種甜鹹口味都可滿足饕客們的味蕾。
德志茶園老闆鐘晨瑞與媽媽及叔伯們一起經營，今年34歲的他是家中第5個小孩，大學就讀外文系，靠著語言的優勢曾在旅遊行業擔任業務工作，後續也到美式餐廳當主廚助理，約3年前因為熱愛坪林鄉村的環境還有在地的人情味，決定回鄉種茶，目前所販售的茶粿和湯圓都是出自於他的巧手。今年元宵吃碗熱騰騰的茶湯圓，再配上全台最「香」的包種茶，非常應景又暖胃。
新北市農業局表示，市府推動「新北好茶」品牌，除逐年輔導各茶產區舉辦各類製茶技術競賽，讓茶農們彼此切磋學習精進製茶技術，同時也積極輔導茶農將茶葉生產為加工品，如輔導坪林區農會設置立體茶包加工機，除了多元利用坪林出產的整體茶葉，提高其附加價值，也為辛苦的茶農開啟了另一條銷售通路，為地方創生。
元宵期間，民眾可來到北宜路上的「德志茶園」品嘗茶湯圓及各式茶點，帶著清香的包種茶湯圓，甜而不膩，再順道帶盒有全台灣最「香」特色茶之稱的「包種茶」贈送親朋好友，體面又大方。
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