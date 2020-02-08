衝臉書流量？ 「台北運動吧」午夜色情廣告連發引暴動
台北市體育局所屬的「台北運動吧」臉書粉絲專頁在台北世大運結束後逐漸沒落，粉絲數由高峰達42萬人降至目前僅剩39萬粉絲，讓體育局今年編百萬預算要振興網站。但今天午夜網站上卻突然出現色情網站連結，引人側目，瞬間流量暴增。
有網友就留言揶揄，「台北市政府體育局 太屌了...」、「動身體好」、「感謝大大無私奉獻」，還有網友「吃好逗相報」互相Tag臉友朝聖。色情廣告從7日深夜11時43分起連續被發文貼出，20分鐘就發出至少5則，讓網友為之瘋狂。
有網友就開玩笑說，現在正值周末凌晨，「這個廣告時間還蠻洽當的」；還有網友反應，台北市體育局是要宣導「在家自主隔離的好運動嗎」？
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