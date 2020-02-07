一男一女居家檢疫、隔離違規外出 衛生局開罰了

北市衛生局今晚指出，北市前天分別有一名居家檢疫袁姓男子、一名居家隔離彭姓女子違規外出，今天已取得警方監視器影像等相關證據，同時找兩人約談完畢，晚間完成開罰行政流程，確定依違反傳染病防治法分別處袁男一萬元罰鍰、彭女六萬元罰鍰。

因應中國大陸嚴重特殊性傳染性肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心公布自2月6日起，自中港澳入境旅客，須居家檢疫14天，期間由民政體系每天關懷1次，並不得外出；指揮中心也規定嚴重特殊性傳染性肺炎確診個案接觸者，須居家隔離14天，期間由衛生單位每天關懷2次且不得外出，後續也運用定位科技針對居家檢疫及居家隔離者進行追蹤。

衛生局表示，昨天北市傳出有居家檢疫及居家隔離者，5日當天未遵守規定趴趴走，袁姓男子昨解除居家檢疫，警方提供調閱監視器及相關事證，今天約談袁後確定依法裁處1萬元罰鍰；彭姓女子則仍在居家隔離中，已由北市衛生局、警察局及健康服務中心訪視約談，經查證屬實，確定依規定裁處6萬元罰鍰；正式裁罰通知預計下周一寄到兩人家中。

衛生局表示，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定「自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，如違反可處1萬到15萬元罰鍰。

至於違反居家隔離者，依同法第48條規定「主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要之處置」，違反可處6萬到30萬元罰鍰。