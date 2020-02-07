居家檢疫隔離卻擅離 北市衛生局開罰
台北市衛生局表示，因應武漢肺炎疫情，需居家檢疫或隔離的民眾如果擅自外出，可依規定處新台幣1至30萬元罰鍰，呼籲民眾配合防疫政策。
台北市衛生局表示，因武漢肺炎疫情未緩，部分民眾需居家隔離或檢疫，但袁姓民眾未遵守規定，衛生局已開罰1萬元；另名同樣違規外出的彭姓民眾還在居家隔離，但也被罰6萬元。
衛生局表示，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條，如有違反可處1至15萬元；違反居家隔離者，依同法第48條可處6至30萬元。
此外，北市民政局表示，邱姓男子違反居家檢疫至超商消費，後來發現邱男在台居無定所，已將邱男安置在中央同意的處所，該超商也已消毒。
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