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新北農業局推水保服務到你家 不怕誤觸法律遭罰

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
民眾在山坡地上進行農業使用時，常因不瞭解土地如何維護管理而誤觸水土保持問題，新北市農業局推出「農地水保服務到你家」的服務，讓民眾在自己的土地上就可以獲得專業技師的指導。圖／新北市農業局提供

新北市土地約有88%為山坡地範圍，民眾在山坡地上進行農業使用時，常因不瞭解土地如何維護管理而誤觸水土保持問題，新北市農業局表示，除了固定每年於各區農會進行宣導講習外，也推出「農地水保服務到你家」的服務，讓民眾在自己的土地上就可以獲得專業技師的指導。

住在三峽的鍾先生顧及母親有吃素的飲食習慣，原想在山區整理一塊田園來種植蔬菜，並自己使用機具挖蓄水池，但因擔心違反水土保持法，所以向農業局申請北市水土保持服務團來山上的農地勘查指導。

技師說明，鍾先生可以依新北市山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計畫施作農用蓄水池，只要做好周邊植生復育即可，除了減去複雜的申請程序，也解決山區農作問題。

農業局表示，違反水土保持法可處6至30萬罰金，新北常見違規項目為設置墳墓、鐵皮工廠、棄置廢棄物、違法蓋廟、停車場等，去年總裁罰件數217件，多數為非農業使用的違規。

農業局指出，去年違規最嚴重案例為新竹地檢署調查山坡地棄置化骨水案，違反水土保持法且有致生水土流失之虞，已移送新竹地檢署偵辦。

農業局提醒，常見的農業整坡、施作農用蓄水池、農地排水改善等，如符合山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計畫，向農業局報備後，才可施作避免受罰。

相關山坡地維護建議，可在每周一、四上午9點至12點到新北市府22樓西側服務櫃臺；針對石門、貢寮地區，在每月第一周星期三的上午10點至12點，在區公所提供技師免費服務，也可撥打服務專線：02-2965-9930諮詢。

農業局長李玟表示，新北市在106年推出山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計畫，已經解決了許多農民山坡地農地整理的問題，也讓申請程序從幾個月大幅縮減到幾天內即可完成，嘉惠很多山區的民眾。

民眾在山坡地上進行農業使用時，常因不瞭解土地如何維護管理而誤觸水土保持問題，新北市農業局推出「農地水保服務到你家」的服務，讓民眾在自己的土地上就可以獲得專業技師的指導。圖／新北市農業局提供

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