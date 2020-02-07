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2020新北燈會今晚開幕 新北十景、青森睡魔花燈吸睛

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
先嗇宮的九龍壁被做成花燈，還會舞動、噴煙，栩栩如生。記者江婉儀／攝影

2020新北燈會今晚在新北大都會公園開幕，除了以新北十景打造的主燈外，還有日本職人燈師獨家為新北設計的專屬睡魔花燈，民眾只要搭捷運到捷運三重站即可抵達燈會，漫步欣賞光彩奪目的燈飾。

民政局長柯慶忠表示，本次燈會以「新北十景」打造主燈，由國寶級燈藝師林健兒以360度視野打造，融入烘爐地土地公、烏來瀑布、平溪天燈、淡水漁人碼頭情人橋、碧潭吊橋等十大新北特色景點及意象，每晚6點至10點，還會定時上演炫麗燈光秀。

新北市長侯友宜今天在台上介紹睡魔花燈時，還邀請青森縣青森市經濟部理事百田滿、公益社團法人青森觀光協會副會長林均在侯友宜邀請下，上台示範睡魔的姿勢跟表情，頗有架勢。

民政局表示，今年燈會首次加入日本青森睡魔、大仙市紙風船，睡魔花燈是日本職人燈師千葉作龍以「鎌倉五郎」為原型，為新北燈會獨家打造的專屬睡魔花燈，紙風船造型則與平溪天燈有異曲同工之妙，2月5日開箱組裝以來每天吸引大批民眾前來拍照，更有許多民眾專程前來觀賞開幕晚會睡魔「火之祭」慶典舞蹈。

民政局表示，燈會園區有「重新橋觀光市集前」和「捷運三重站」兩大主要出入口，從重新橋觀光市集前方公園進入會場的民眾，入口處有捷運三鶯線模型車廂可體驗乘坐，還可穿梭在超過60座大型向日葵花燈打造的迎賓燈廊，沿途還有大型龍鳳、財神花燈，以及閃亮金鼠迷宮等打卡聖地。

如果從捷運三重站出口步行進入會場，沿途有繽紛新心相印燈牆、愛心燈廊、青森睡魔與大仙市紙風船、老鼠娶親迎親隊伍、新北十景主燈、會舞動噴霧的「九龍壁燈」、大小朋友都喜歡的金鼠彈珠台互動燈區、像極許願池的星願棒棒糖及120公尺彩繪燈廊，值得駐足欣賞同歡。

除了賞花燈，現場還有手繪燈籠、最炫民族風的客家與原住民及觀光工廠DIY手作體驗。本周六、周日兩天則邀請「歐陽慧珍舞蹈團」及「魔幻特技音樂饗宴」演出。

侯友宜表示，新北燈會今年邁入第3屆，每年都吸引上百萬遊客及民眾到訪，今年燈會展期24天，以「家金鼠喜」為主軸，規劃五大特色結合趣味性、生活化、互動式和異國慶典風等元素，打造親子、伴侶和親朋好友安心共遊的勝地。

老鼠娶親迎親隊伍花燈。記者江婉儀／攝影
2020新北燈會主燈「新北十景」，包含茶壺山、平溪天燈、烘爐地土地公、漁人碼頭情人橋、淡水輕軌、烏來瀑布、碧潭吊橋、野柳女王頭、富貴角燈塔、萬里蟹等十景。記者江婉儀／攝影
青森縣青森市經濟部理事百田滿（左）、公益社團法人青森觀光協會副會長林均（右）在侯友宜邀請下，上台示範睡魔的姿勢跟表情，頗有架勢。記者江婉儀／攝影
睡魔花燈是日本職人燈師千葉作龍以「鎌倉五郎」為原型，為新北燈會獨家打造的專屬睡魔花燈。記者江婉儀／攝影
2020新北燈會今晚在新北大都會公園開幕。記者江婉儀／攝影

燈會 花燈
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