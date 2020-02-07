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大巨蛋環差送審闖關失敗 環評會要求1個月內補充修正

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市環境影響評估審查委員會，今天下午審議「台北文化體育園區整體規畫案—體育園區」即遠雄大巨蛋案的環境影響差異分析報告。記者翁浩然／攝影

北市環境影響評估審查委員會，今天下午審議「台北文化體育園區整體規畫案—體育園區」、即遠雄大巨蛋案的環境影響差異分析報告；地方里長、議員強烈質疑眩光、交通動線受影響及松菸荷花池水位變動等疑慮沒解決，不可輕易放行；委員會則認為遠雄環差資料沒具體說明綠覆率面積如何增加，也沒清楚註解及現況照片，最後決議要求遠雄1個月內補充修正報告後再送審。

遠雄發言人楊舜欽表示，會依照環評委員會決議，補齊開發現況照片，補充相關圖示說明，例如說明光害部分其實一直有和學校做溝通，能做的部分都有盡力改善等內容，盼下次就能通過。

今天北市環評委員會由府外委員張添晉擔任主席主持，議員許淑華、簡舒培、林亮君、華聲里長陳金花、新仁里長吳建德等人也都到場表達意見，認為去年10月大巨蛋案強渡關山通過都審，仍遺留交通、光害等問題未解決。

交通動線部分，簡舒培質疑遠雄送都審時只有基地範圍，如今卻要在光復南路中間設置停車場出口，恐怕會讓光復南路的交通更糟糕；陳金花則質疑都審地方提出可能塞車疑慮，華聲里首當其衝，遠雄至今仍沒說明如何保證光復南路不塞車。

吳建德則質疑松菸荷花池水位降低與遠雄蓋大巨蛋有關，還害魚類死亡，希望未來有改善方案。

大巨蛋屋頂眩光部分，許淑華則質疑光害影響光復國小學生上課，過去協助家長處理，但遠雄的態度很不積極，僅想在教室加裝窗簾，應該從鈦板要如何改善先著手，光害不只影響1000多名學生，也影響用路人，屋頂也可嘗試塗黑。

環評委員李育明表示，遠雄今天給的環差資料圖說容易讓人搞混，例如變更前後，光復南路停車場出口原本就有的話，應該加註說明圖資只是追加標註框，否則會讓人誤解；而綠覆率其實達5成多即可，但卻沒清楚、具體資料說明如何利用立體植栽、盆栽補充達到綠覆率6成的效果。

委員楊之遠則說，開發單位的遠雄應要提供更多現況圖去解釋說明變更的施工，但他認為資料都稱微調，圖片解析度又差，描述又不購具體，對增加綠覆率沒有積極態度，本該努力說服環評委員，減少外界疑慮，他感受不出大建設公司該有的氣度，「真是讓我受教了」。

委員王根樹說，遠雄的圖說不夠詳細具體，他也認為就算屋頂光害工程技術上難解，但是否能採用植栽的方式來改善；居民既然有疑慮，遠雄就應說明清楚、努力嘗試。

張添晉最後則詢問其他委員對於再審的意見，委員會最終共識則決定要求遠雄在一個月內補充開發現況照片、相關圖示及說明，並補充增加綠覆率及綠覆面積具體作為，另外附加建議針對眩光、交通動線疑慮及文化園區水池變動等議題等提出說明，補充修正資料後再審。

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