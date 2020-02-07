貢寮、平溪衛生所發口罩 偏鄉民眾買的到

東北角地區包括平溪區與貢寮區缺乏健保藥局，兩區的衛生所擔綱發口罩的工作，從本周四開始發放，發放前半小時發號碼牌減少民眾排隊爭議，透過實名制政策，偏鄉民眾都能享有買到口罩的權利。

今天上午九點半，平溪衛生所的口罩剛好發完，相較於昨天系統卡卡的，今天健保卡讀卡快速，讓民眾迅速就能取得口罩防疫。

平溪衛生所護理長黃士美表示，平溪衛生所平日是8:00發號碼牌，8:30發放口罩，週末則會調為8:30發號碼牌，9:00發放口罩，請民眾注意，記得帶健保卡，每週一三五為身分證字號尾數單號，週二四六為身分證字號尾數雙號，週日則都可領取，七天內限拿一次兩個口罩。

口罩實名制，因為減少許多囤貨行為，民眾拿到口罩都很高興，貢寮區也是沒有健保藥局，區長施玉祥也特地前來衛生所關心發放情形。

貢寮區長施玉祥表示，貢寮衛生所除了口罩發放還兼做防疫宣導，希望民眾能做好防疫，保護好自己，而目前兒童口罩的發放仍有剩，在中午前仍有機會可以領到，請有需要的民眾可以前來衛生所索取。

貢寮衛生所主任林中一表示，目前貢寮衛生所發放時間為：平日8:30發號碼牌，9:00發放口罩，週末則是9:00發號碼牌，同時發放口罩，一般民眾看診時間，通常八點就有人前來排隊，供貢寮鄉親參考。