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汐止江北里慶元宵 領燈籠先量額溫消毒

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止江北里舉行捐發票送燈籠活動，取消原本的吃湯圓，並且進到會場前都要先量額溫，雙手消毒。 圖／觀天下有線電視提供

元宵節到了，各里陸續舉辦慶祝活動，不過，因應武漢肺炎流行，活動內容都做了調整，以汐止江北里來說，今(7)日上午，舉行捐發票送燈籠活動，取消原本的吃湯圓，並且進到會場前都要先量額溫，雙手消毒。

武漢肺炎爆發，就算辦活動，也要做好防疫工作，明天就是元宵節，汐止區各里相關慶祝活動，有些取消有些則是將內容做了調整，而汐止江北里將原本的吃湯圓慶元宵取消，改為單純的發燈籠，許多阿公阿媽一早就拿著發票來換可愛燈籠，回去給孫子玩。

辦活動，全民防疫也不能馬虎，安排志工站在入口處，進到活動中心前都要先量額溫、跟雙手消毒，當天包括市議員廖先翔、張錦豪，還有市議員周雅玲、白珮茹服務處也來同樂，祝大家元宵快樂，當然也配合量額溫跟消毒。

江北里長謝祚敏說，今天江北里辦兩張發票送燈籠元宵節活動，因為遇到武漢肺炎疫情，所以，元宵湯圓就取消了，只發燈籠跟糖果，今年燈籠款式有市府版的新北五鼠，以及kitty貓造型還有閃亮等等，也很感謝公所很用心，準備消毒水還有額溫槍，像今天人多辦活動都有測額溫、還有消毒才能進到會場，收集的發票也將捐給華山基金會，多了暖暖的愛心。

武漢肺炎 汐止 元宵節
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