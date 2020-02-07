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平溪八公尺天燈準備放飛 社區猜謎慶元宵

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪天燈節壓軸的十分場次也將在本周六登場，特別製作了高達八公尺的媽祖天燈做施放。 圖／觀天下有線電視提供

明天便是元宵節了，平溪天燈節壓軸的十分場次也將在本周六登場，特別製作了高達八公尺的媽祖天燈做施放，祈求今年風調雨順、國泰民安。今(7)日菁桐社區與十分公托中心也分別舉辦了猜燈謎與做草莓麻糬的活動，同時也做好防疫措施。

元宵節對於平溪是相當重要的節日，天燈節十分場次也將在2/8這週六17:30在十分廣場舉行，天燈老師胡民樹同時是成安宮主委，這次打造了三層樓高的媽祖天燈，希望帶來神明的保佑。

而十分公托則選在元宵節前一天，除了做好消毒戴口罩，還與長輩們用盛產的草莓做大福，老人家第一次認識像麻糬的日本大福，紅通通飽滿的內餡讓大家感到喜氣。

菁桐社區則是設計有趣的元宵猜謎活動，讓長輩人人有獎，社區從今天開始共餐，也準備好消毒酒精與口罩，防疫資源充足。

平溪區公所社會人文課長李元裕表示，年後平溪各社區活動即將展開，今天公所特地前來向社區長輩宣導口罩正確戴法與防疫常識，畢竟平溪屬於觀光區，做好防護可避免群聚感染，也提醒平溪區民眾搭火車盡量戴上口罩，做好自身防疫。

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