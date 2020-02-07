金山豐漁里首辦銀髮共餐 區長防疫宣導

武漢肺炎疫情影響，不少共餐據點都暫停活動，不過金山區豐漁里依舊辦理第一次的銀髮共餐，端出了魚及蝦子等現撈的海鮮，還有紅通通喜氣的湯圓。區長陳國欽也到場宣導正確的防疫知識，希望民眾勤洗手、多運動提升免疫力。

豐漁里長許吉興提到，市民活動中心重建落成一段時間，現在設備都齊全、黃金資收與銀髮共餐都辦起來，就是要鼓勵長輩多多外出活動、運動。

因應武漢肺炎疫情，共餐現場不少長輩也相當關心口罩怎麼購買，為此也邀請區公所製作看板現場解說。

金山區長陳國欽表示，金山區實名制口罩購買方式，採取先拿號碼牌，而後憑號碼牌在當日指定時段內都可以兌領購買，希望以彈性調整免去鄉親長時間久候，還有藉此也紓解同一時間全台一起健保卡連線註記的負擔。