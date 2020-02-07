三芝兩藥局下午開賣口罩 民眾秩序順暢

口罩實名制上路，三芝區有兩間健保特約藥房配合中央政策販售防疫口罩，兩所藥局統一將販售時間定為下午兩點，上午時間讓藥師們準備相關事宜，民眾也因下午開賣不用早起、受凍，多一分的準備，購買秩序也順暢許多。

下午兩點一到，工作人員確認有沒有代領，以及民眾的健保卡身分證號是不是當日可領的數字，還有同時間也發放幼兒用口罩，確認完後再發放號碼牌，藉以維持現場秩序，在健保卡完成註記後，由藥師交付口罩並且提醒民眾正確防疫還是要勤洗手。

三芝區長林慶豐表示，口罩實名制上路頭兩天，來到現場關心口罩購買狀況、秩序是否順暢，也呼籲民眾，若非看病、陪病、探病需求的民眾，可視外出目的地的場合空曠程度斟酌是否要帶口罩

此外頭兩天沒有買到口罩的民眾也不需要慌張，每人一週只能購買一次，民眾可以嘗試相隔一天再行購買，勤洗手、多運動，提升免疫力，一起來防疫。