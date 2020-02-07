台灣夏普捐250部空氣清淨機助防疫 優先保護兒童及弱勢

新北市府為武漢肺炎疫情成立「防疫基金」，鴻海集團創辦人郭台銘旗下台灣夏普今天捐贈250台自動除菌離子空氣清淨機，市值共372萬5千元，將優先交給公共托育中心、早療機構使用。

新北市府為武漢肺炎疫情成立防疫基金，已獲得421萬5千元經費，陸續補助各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部購買防疫物資如口罩、消毒酒精或額溫槍，避免活動因疫情停擺，加上這批物資累計近800萬元。

鴻海旗下工業富聯建立口罩生產線，預估2月底每天可產200萬片，協助防疫。台灣夏普公司總經理張凱傑表示，夏普是鴻海集團郭董旗下企業，郭台銘希望為台灣防疫盡心力，鴻海發跡在新北土城，決定先捐250台空氣清淨機給新北市府，能自動除去黴菌、細菌，淨化空氣和環境，許多醫療院所都採用。

侯友宜表示，面對新型冠狀病毒的疫情，防疫物資嚴重缺貨，口罩更是一片難求，人心惶惶。防疫如同作戰，他的任務是維護新北400多萬市民健康，感謝台灣夏普捐贈物資協助防疫，可防99%冠狀病毒，將提供與民眾接觸頻繁的區公所、公共托育、身心障礙者場所使用。