泳池化身排練場 台北試演場修繕3月完工

原為「迪化溫水游泳池」的台北試演場，去年底修繕工程即將驗收，新增空調設備、加強隔音、增建貨物電梯等，預計下月開放登記使用。負責維運的台北表演藝術中心表示，台北試演場是北市最大的排練場地，經活化整理後，成為挑高6米的大小2間排練空間，不論特殊的大型道具、特技演出、空間走位、打燈都能在試演場排練，未來功能愈漸完善，將成為劇場工作者的夢工廠。

台北試演場鄰近迪化汙水處理廠附設休閒運動公園，原本是一座室內游泳池，北藝中心投入800萬元改造，搖身一變成為排練空間。環境挑高6米、空曠無柱，2016年5月開放檔期租借以來，3年多來累計共超過100個表演團隊租借使用。大排練場的使用率約52％，使用人數累計1萬1301人；小排練場的使用率為71％，使用人數累計1萬6956人。

參與團隊包含四把椅子劇團、瘋戲樂工作室、莎士比亞的妹妹們的劇團、拾念劇集、陳錫煌傳統掌中劇團、人力飛行劇團、何曉玫Meimage舞團、台北皇家芭蕾舞團、找我劇場、果陀劇場、春河劇團、創作社劇團、小事製作、安徒生和莫札特的創意劇場及布拉瑞揚舞團等。

長35公尺、寬24公尺的場地，可供劇團完整排練，燈光、走位都不馬虎。台北表演藝術中心總監王孟超強調，雲門的演出為什麼好看？因為他們的排練場規格跟劇場一樣大，演出內容都可以先完成80%到90%，正式演出時接近完美狀態，但多數表演團體都沒有這樣到空間可以按部就班排練，常常進劇場才開始摸索。

台北試演場使用三年後，於2019年6月進行修繕工程，新增空調設備、加強隔音、增建貨物電梯等，去年12月完工，將於3月2日起開放本年度5月至12月的場地預約，5月1日起對外開放租借使用。

王孟超提到，籌備中的北藝中心，現行運作機制包含幾個面向，一是開館前的籌備作業，並設置一籌備委員會；二是建築硬體工程，進駐工地，執行各項工程的協調作業，預計在2021年竣工，再經驗收、測試、試營運等階段後開幕；三是藝術推廣，以人才培育、在地連結、國際交流為發展方向，積極串聯台灣及各國藝術家、場館與藝術節夥伴。

此外，2020年將由北藝中心主辦亞太表演藝術中心協會（Association of Asia Pacific Performing Arts Centres，簡稱AAPPAC）年會，將於6月1日至6月3日於北市中山堂、西門紅樓舉辦，主題是「Mind the Gap」。