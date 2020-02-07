陳時中指消毒意義不大 侯友宜：早點做、多做比較好

新北市長侯友宜今天出席台灣夏普捐贈儀式，未戴口罩。他受訪指戴不戴口罩都按照中央規定，至於鑽石公主號乘客確診武漢肺炎人數漸增，則認為消毒可安民心，避免恐慌。

侯友宜說，戴不戴口罩都按照中央規定，中央怎麼規定就怎麼做，他第一時間按中央規定在戶外空曠地區辦活動如像放天燈、看工程，都沒有戴，但是在密閉空間及人潮擁擠的地方就會戴。

中央政策從要求全民戴口罩到如今不需要人人都戴。侯友宜說，中央怎麼規定防疫，地方一定全力配合，只會做得更多、做得更好。包括防疫在內任何工作，跟中央一定一條心，在最艱困的這個時候，會全力共同面對，團結度過難關。

連日來，因鑽石公主號郵輪遊客在北北基趴趴走，後來付出不少人感染武漢肺炎，新北市主動在多處風景區消毒。侯友宜解釋說，從新聞得知後，完全沒接到通報，核實後就決定先針對九份、十分、野柳等遊客常去的地方全面消毒，讓民眾安心，因為消息出來民眾就會恐慌，要用更積極態度做好。

他說，迄今中央也沒有給他指令，他只能先做防疫再說，防疫只能做得「過」而不能「不及」。只要讓民眾安心，地方政府都會全力以赴，有時候中央根本還沒有想那麼多，能做的都可以先做，「我打仗40年，很多事不用等中央給指示，可以先做就做，才是地方政府首長應負的責任。」

雖然衛福部長陳時中指時間已久，消毒意義不大。但侯友宜認為，不管效果如何，一定盡心盡力，消毒不會是只有一次，像公共廁所、風景區和很多外籍人士會逗留的地方，春節前沒等中央下令就開始做，預防要做在前面，千萬不要等發生以後再來說「早知道」，早點做、多做一點永遠是對的。