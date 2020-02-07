山櫻花正盛開 來淡水賞櫻健走還能拿小禮物

2月正是台灣山櫻花開花期，淡水區滬尾櫻花大道更是知名的賞櫻景點，因受低溫影響，部分櫻花尚未完全盛開，但仍有許多追櫻客專程走訪，淡水區公所也將在明天舉辦「2020滬尾櫻花健行暨親子活動嘉年華」，民眾可攜家帶眷到櫻花大道，除了邊賞櫻邊健走，還可以兌換精美紀念品。

新北市景觀處表示，淡水是著名賞櫻勝地，其中位於北四線公路上的滬尾櫻花大道，每年的1、2月是山櫻花花期，道路兩側的花朵形成粉色隧道，遠可眺青山、近可觀紅花，美麗的自然景觀總是吸引許多追櫻客前來尋芳。

景觀處表示，因應櫻花開花期，淡水區公所明天上午9點半在淡水普學禪寺廣場舉辦「2020滬尾櫻花健行暨親子活動嘉年華」，民眾可以帶著家人小孩一起闖關玩遊戲，總計有8大遊樂區、16個小關卡，通關之後就可以拿到一份精美紀念品。