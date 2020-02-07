聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北市民廣場地下機車停車分區施工 暫封閉400車位
常停新北市板橋市民廣場地下停車場的機車族要注意了，新北市交通局將進行B1機車停車區汰舊更新工程，自2月10日起，採分區封閉施工，預計4月25日完工；交通局提醒，施工期間有停車需求的機車族改搭乘大眾運輸工具，或可利用周邊停車場停車。
交通局停車管理科長吳政諺表示，市民廣場地下停車場緊鄰台鐵、高鐵及捷運三鐵共構交通樞紐，計有1797個機車及841個小型車停車位，自2003年營運以來，多數設備及外觀需要更新汰舊，2月10日起將進行B1機車停車區汰舊更新工程。
吳政諺指出，B1機車停車區汰舊更新工程主要包括地坪更新及油漆改造，將採分層、分區施工，以減少民眾停車的不便，也特別提醒因分區施工每區約需封閉400個機車位，建議民眾施工期間改搭乘大眾運輸工具，或利用板橋車站地下停車場、特專三平面停車場、大遠百地下停車場停放車輛。
交通局表示，施工期間請車主配合各階段封閉區域移置愛車，全部汰舊更新工程預計4月25日完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言