新北市民廣場地下機車停車分區施工 暫封閉400車位

常停新北市板橋市民廣場地下停車場的機車族要注意了，新北市交通局將進行B1機車停車區汰舊更新工程，自2月10日起，採分區封閉施工，預計4月25日完工；交通局提醒，施工期間有停車需求的機車族改搭乘大眾運輸工具，或可利用周邊停車場停車。

交通局停車管理科長吳政諺表示，市民廣場地下停車場緊鄰台鐵、高鐵及捷運三鐵共構交通樞紐，計有1797個機車及841個小型車停車位，自2003年營運以來，多數設備及外觀需要更新汰舊，2月10日起將進行B1機車停車區汰舊更新工程。

吳政諺指出，B1機車停車區汰舊更新工程主要包括地坪更新及油漆改造，將採分層、分區施工，以減少民眾停車的不便，也特別提醒因分區施工每區約需封閉400個機車位，建議民眾施工期間改搭乘大眾運輸工具，或利用板橋車站地下停車場、特專三平面停車場、大遠百地下停車場停放車輛。