聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北里長吳政權製千瓶乾洗手消毒液送第一線服務人員
新北市三重區承德里長吳政權、蔡惠如夫妻近日製作1千瓶乾洗手消毒液，今天由市議員陳啟能代表致贈給區公所和地政所。陳啟能說，防疫期間其實勤洗手比戴口罩更重要，但第一線公務員常忙著服務民眾沒時間洗手，所以致贈這些洗手液協助消毒。
吳政權夫妻曾在登革熱防疫巔峰期，利用里內栽種的香草植物製作防蚊液，防治病媒蚊；如今又以迷迭香、左手香、魚腥草、香椿、香茅、薄荷、紫蘇、檸檬馬鞭草等香草混合消毒酒精液製作乾洗手消毒液，協助第一線公務員抵抗武漢肺炎。陳啟能、劉來通泉州人隨即到區公所內發送。
蔡惠如現場示範如何製作乾洗手液，她摘取各種香草放進酒精液中，存放3天等到變色，確認香草汁液已經融入酒精消毒液中即可，這樣一來消毒液充滿香氣，還有消毒防蚊的功效。她講解時，部分行經的民眾也停下停步聆聽。
劉來通說，在防疫的時刻，獲得最珍貴的防疫物資，非常感謝吳政權夫妻的付出，也希望大家齊力共抗疫情，度過這波危機。
陳啟能說，武漢肺炎確診已16例，中央疲於奔命，戴口罩不是不重要，但主要是在密閉場所如會議室或大眾工具中，健康的人在開放空間其實沒必要戴口罩，反而是勤洗手是最佳保護策略，因為手部沾到的病毒可能更多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言