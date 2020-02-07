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新北里長吳政權製千瓶乾洗手消毒液送第一線服務人員

聯合報 / 記者施鴻基/即時報導
吳政權夫妻利用消毒酒精液和香草自製的乾洗手消毒液。記者施鴻基／攝影

新北市三重區承德里長吳政權、蔡惠如夫妻近日製作1千瓶乾洗手消毒液，今天由市議員陳啟能代表致贈給區公所和地政所。陳啟能說，防疫期間其實勤洗手比戴口罩更重要，但第一線公務員常忙著服務民眾沒時間洗手，所以致贈這些洗手液協助消毒。

吳政權夫妻曾在登革熱防疫巔峰期，利用里內栽種的香草植物製作防蚊液，防治病媒蚊；如今又以迷迭香、左手香、魚腥草、香椿、香茅、薄荷、紫蘇、檸檬馬鞭草等香草混合消毒酒精液製作乾洗手消毒液，協助第一線公務員抵抗武漢肺炎。陳啟能、劉來通泉州人隨即到區公所內發送。

蔡惠如現場示範如何製作乾洗手液，她摘取各種香草放進酒精液中，存放3天等到變色，確認香草汁液已經融入酒精消毒液中即可，這樣一來消毒液充滿香氣，還有消毒防蚊的功效。她講解時，部分行經的民眾也停下停步聆聽。

劉來通說，在防疫的時刻，獲得最珍貴的防疫物資，非常感謝吳政權夫妻的付出，也希望大家齊力共抗疫情，度過這波危機。

陳啟能說，武漢肺炎確診已16例，中央疲於奔命，戴口罩不是不重要，但主要是在密閉場所如會議室或大眾工具中，健康的人在開放空間其實沒必要戴口罩，反而是勤洗手是最佳保護策略，因為手部沾到的病毒可能更多。

吳政權夫妻利用消毒酒精液和香草自製的乾洗手消毒液。記者施鴻基／攝影
新北市議員陳啟能 （右二）、三重區長劉來通（左二）、承德里長吳政權（右一）宣導勤洗手的重要性。記者施鴻基／攝影
新北市議員陳啟能 （中）、三重區長劉來通（左）、承德里長吳政權（右）試噴乾洗手液。記者施鴻基／攝影

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