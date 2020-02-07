元宵賞燈來坪林 燈飾、茶鄉夜景、摸彩統統有

明天是元宵節，新北市坪林區公所明天下午1點在保坪宮前舉辦「109年元宵節聯歡晚會」活動，現場除了有璀璨絢麗的燈節裝飾，還能看到坪林茶鄉夜間美景，現場將舉辦豐富的摸彩活動，有機車、電視等多樣大獎。

坪林區長施明慧表示，今年適逢庚子鼠年，燈會以「2020終成眷鼠」為主題，坪林元宵燈節將在明天下午1點30起至6點舉辦，聯歡晚會則是下午3點30分開始，現場有免費茶席可體驗品好茶及贈送限量復古小手搖鼓。