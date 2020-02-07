鑽石公主號旅客曾遊玩雙北 北市大型景點消毒

郵輪鑽石公主號多人確診武漢肺炎，北市觀傳局表示，船上旅客傳出曾至雙北遊玩，針對2020台北燈節舉辦場域及大型觀光景點全面消毒，包含西門町紅樓、故宮、台北101等。

郵輪鑽石公主號1月31日停靠基隆港，台北市觀光傳播局表示，為因應鑽石公主號傳出船上旅客曾至雙北遊玩，針對2020台北燈節舉辦場域及大型觀光景點全面消毒，包含西門町紅樓、中華路兩側以及南港南興公園周邊的燈區範圍。

大型景點包含龍山寺、故宮、台北101、中正紀念堂、忠烈祠、永康商圈周邊也將於今日完成消毒作業。觀傳局長劉奕霆表示，除了協請環保局針對人潮聚集的大型觀光景點全面消毒，也請各觀光景點提升防疫措施，包含配置酒精或消毒水、測量體溫等。

台北燈節將於明天登場，今日至西門、南港雙主場燈區範圍完成消毒，此外所有第一線人員也將做好配戴口罩、測量體溫等健康自主管理，並於東、西區服務台、育嬰室、醫護站等30多處服務區域配置酒精或消毒水供民眾使用。