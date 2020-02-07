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新北燈會今晚登場 還可搭小火車遊園賞花燈！

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北2020燈會今晚登場，民眾可在燈會搭乘小火車遊園賞燈。圖／新北市高管處提供

新北市2020年燈會今晚登場，位在大都會公園小火車也將以「動態行駛」形式加入燈會展示的行列，新北市高灘地管理處表示，這也是全台首創可以讓民眾在燈會展示園區內搭乘火車賞花燈

高管處表示，新北大都會公園小火車上路後頗受民眾好評，配合今年新北燈會氣氛，將再增加相關燈飾，並將在燈會期間的每周六、日固定持續營運。除了原本的10個班次外，將在夜間增開3班次，分別在晚上7點、7點30分及8點。

另外，因應燈會期間相關展區規畫，小火車行駛路線將配合做調整，由幸福站發車後，將沿著中央走道行駛至辰光橋下繞一圈再沿原線折返，車行時間約10到15分鐘，讓民眾可坐車一次賞遊2側的花燈景緻，並用不同角度來欣賞各家工藝之美。

高管處補充，因應路線調整，在燈會期間搭乘小火車，不論大人、小孩搭乘票價每位將收取20元 ，身高未達100公分之小朋友則不收費，民眾在等待小火車出班空檔時，也能先拍美照留念。

新北2020燈會今晚登場，民眾可在燈會搭乘小火車遊園賞燈。圖／新北市高管處提供

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