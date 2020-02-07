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翁章梁小內閣異動地政處長綜規處長優先派任
嘉義縣長翁章梁就職逾1年，縣府團隊過年後傳出異動，4位重要局處長出缺，優先派任人力發展所長郭凱迪調綜合規劃處長兼人發所長；綜規處長邱慧燕調地政處長；下周一就職；空缺的新聞行銷處長、社會局長、衛生局長及人發所長，仍在積極物色人才。
郭凱迪政大台灣史研究所博士候選人，政大歷史研究所碩士，曾任國史館簡任秘書，環保署機要，青輔會專門委員，立委國會辦公室主任，台北市議員辦公室主任，台北縣議員特別助理，政大學生會會長，2018年歐洲聯盟訪客計畫（EUVP）受邀訪問人（台灣每年1名)。
郭凱迪臉書說，確定新任務後，沒有特別心情好壞。只是得知下周一就要上班，突然開始緊張起來，整夜沒什麼睡，人生中總是有許多巧合，8年前的今天正好也是他第一次進政府行政部門，擔任機要幕僚的日子。
他表示，參與公共事務這麼多年，不太清楚自己表現到底算好還是壞。不過，他曾多次聽人轉述，他在不同時期的「仇家」說，雖然無法認同他的想法或作為，但也都公開承認：「凱迪對人是真的很好、很真誠」。他想，這是無論他擔任什麼角色，唯一不會改變的事。
邱慧燕曾獲選模範公務員、全國績優檔管人員，文化學院（文化大學前身）法律系財經組畢業，曾任地政處科員、民政處宗教禮俗科長、新聞室專員、觀光旅遊局副局長及代理局長、綜規處副處長、地政處長，歷練完整，這次再回任地政處長 。
翁章梁團隊衛生局長祝年豐去年請辭，新局長未派任；地政處長陳宏基去年屆齡退休； 新聞行銷處長賴明宏上月 底請辭；社會局長李政毅1日也辭職回台北工作，翁章梁前年底就職，縣府團隊首位請辭是教育處長鄧進權，翁借將教育部國會聯絡組科長陳添丁接任。
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