快訊

五星Buffet一桌就算包場！武漢肺炎恐讓台灣飯店業雪崩

高雄5男街頭押人進後車廂 路過女子見義勇為制止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁章梁小內閣異動地政處長綜規處長優先派任

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府綜規處長邱慧燕調地政處長；下周一就職。圖／聯合報資料照片

嘉義縣長翁章梁就職逾1年，縣府團隊過年後傳出異動，4位重要局處長出缺，優先派任人力發展所長郭凱迪調綜合規劃處長兼人發所長；綜規處長邱慧燕調地政處長；下周一就職；空缺的新聞行銷處長、社會局長、衛生局長及人發所長，仍在積極物色人才。

郭凱迪政大台灣史研究所博士候選人，政大歷史研究所碩士，曾任國史館簡任秘書，環保署機要，青輔會專門委員，立委國會辦公室主任，台北市議員辦公室主任，台北縣議員特別助理，政大學生會會長，2018年歐洲聯盟訪客計畫（EUVP）受邀訪問人（台灣每年1名)。

郭凱迪臉書說，確定新任務後，沒有特別心情好壞。只是得知下周一就要上班，突然開始緊張起來，整夜沒什麼睡，人生中總是有許多巧合，8年前的今天正好也是他第一次進政府行政部門，擔任機要幕僚的日子。

他表示，參與公共事務這麼多年，不太清楚自己表現到底算好還是壞。不過，他曾多次聽人轉述，他在不同時期的「仇家」說，雖然無法認同他的想法或作為，但也都公開承認：「凱迪對人是真的很好、很真誠」。他想，這是無論他擔任什麼角色，唯一不會改變的事。

邱慧燕曾獲選模範公務員、全國績優檔管人員，文化學院（文化大學前身）法律系財經組畢業，曾任地政處科員、民政處宗教禮俗科長、新聞室專員、觀光旅遊局副局長及代理局長、綜規處副處長、地政處長，歷練完整，這次再回任地政處長 。　

翁章梁團隊衛生局長祝年豐去年請辭，新局長未派任；地政處長陳宏基去年屆齡退休； 新聞行銷處長賴明宏上月 底請辭；社會局長李政毅1日也辭職回台北工作，翁章梁前年底就職，縣府團隊首位請辭是教育處長鄧進權，翁借將教育部國會聯絡組科長陳添丁接任。

嘉義縣政府人力發展所長郭凱迪調綜合規劃處長兼人發所長，下周一就職。圖／取自郭凱迪臉書

衛生局 翁章梁 政大
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

疫情延燒 嘉縣市首長拜廟祈福

影／翁章梁天臺殿拜天公 祈平安度過武漢肺炎疫情

嚴防武漢肺炎 翁章梁視察嘉義長庚醫護設施防疫作為

武漢肺炎嚴峻嘉義縣社會局新春祈福 逾200人戴口罩拱手

相關新聞

台北燈節北捷管制3站 西門站加碼賣關渡「發財金」票卡

2020台北燈節明天（8日）到16日於中華路1段、北門廣場及南港區南興公園周邊舉行，台北捷運表示，鄰近燈節會場的捷運西門...

「展風神」加「躲貓貓」 台北燈節首創東西雙主燈曝光

2020台北燈節明天登場，今年首次採取雙主場概念，西門町主燈「躲貓貓」、南港主燈「展風神」，昨晚連線試燈，主燈秀首次搶先...

翁章梁小內閣異動地政處長綜規處長優先派任

嘉義縣長翁章梁就職逾1年，縣府團隊過年後傳出異動，4位重要局處長出缺，優先派任人力發展所長郭凱迪調綜合規劃處長兼人發所長...

北流6月啟用 黃韻玲任董事長

台北流行音樂中心預計今年4月掛牌，6月正式啟用，由音樂製作人黃韻玲出任董事長。黃韻玲昨表示，她只是音樂人的代表，上任後會盡最大努力勾勒流行音樂的未來，透過多元化的音樂族群，讓北流成為集音樂生活美學、音樂產業升級、音樂展演文化三位一體的新亮點。

北市舊環南市場賣到明天 攤商搬遷

北市環南市場改建，新環南市場大樓A棟作為中繼市場預計2月12日試營運、3月21日正式開幕，舊環南市場預計營業到8日元宵節，攤商利用9、10日元宵連假搬遷，市場處預估，大部分攤商11日就可在中繼市場營業。不過，目前仍有少數攤商認為還沒準備好，不想搬，市場處表示，會持續溝通，原則上會照既定期程進行。

萬里消防大樓動土 4樓可供辦活動

新北市消防局規畫改建萬里消防分隊廳舍，容納新式消防、救護車輛，因應日益繁重的勤務。市長侯友宜昨天主持動土儀式，預計明年6月完工，未來4樓空間可讓里民辦活動。

北市3停車場增設車牌辨識 機車4秒通過

北市松山國小、玉成國小及龍門國中等3處公有自營停車場，本月增設機車車牌辨識系統，騎士不用抽票卡，4秒鐘內就可快速進場，省下拿悠遊卡刷卡、抽票卡的時間。出場時，民眾可選擇到先到繳費機繳費，或刷悠遊卡出場，也可透過8家行動支付App自動扣款。市府預計今年將再新增20處停車場。

新北YouBike再開4站 防疫管控消毒

新北市YouBike今天將啟用林口、中和、深坑及五股4處租賃站，全市已有601站。如今正值武漢肺炎疫情傳播期，交通局要求廠商在各站點車輛調度時，包括服務機台、自行車把手、鈴噹和坐墊均以酒精消毒，並回報列入管控，確保民眾使用安全。

新北組教育防疫小組 守護60萬學生

新北市高中以下各級學校日前因應教育部成立防疫小組，教育局昨天再成立教育體系防疫應變小組，邀校長、教師及家長代表共組防疫團隊，也宣布畢業典禮延期舉行，各校所需防疫經費由教育局全數支應。

府外委員環評 大巨蛋今拚復工

大巨蛋案備受矚目，去年10月闖關都審成功，挨批強渡關山，全案今天進入環評審查，府內委員將全數迴避，由府外委員審查討論，北市府、遠雄皆表示，無法預期是否可一次過關，假若環評順利通過，後續待台建中心審議、建照變更完成，即可全面復工。

台北流行音樂中心6月啟用 資深製作人黃韻玲接董事長

台北流行音樂中心將在今年4月掛牌，6月正式啟用，由音樂製作人黃韻玲出任董事長。黃韻玲表示，個人只是音樂人的代表，她上任後...

新北五鼠慶元宵 淡水區長邀提燈逛滬街

新北鼠年小提燈「新北五鼠」，淡水區公所開始發放，這一次推出「穿山鼠」、「錦毛鼠」、「徹地鼠」、「翻江鼠」、「鑽天鼠」五鼠造型套組及多種配件，新潮可愛又有環保觀念，本週六(8)日舉辦『新春元宵樂、提燈逛滬街』，歡迎民眾共襄盛舉。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。