台北燈節北捷管制3站 西門站加碼賣關渡「發財金」票卡

2020台北燈節明天（8日）到16日於中華路1段、北門廣場及南港區南興公園周邊舉行，台北捷運表示，鄰近燈節會場的捷運西門站、北門站及南港站，將彈性視人潮增加時啟動進出站管制、調整列車班距並疏導民眾，另外明天起配合燈節活動，原先在關渡站販售的「財神到站發財金」限定票卡，將以隨機出票方式在西門站販售，讓民眾搭乘捷運到會場也試試自己的發財好運氣。

北捷指出，台北燈節西區主舞台鄰近西門站1、6號出口，燈節期間人潮過多時將適時啟動「只進不出」管制，並引導站內民眾由2號到5號出口出站，為加強疏導西門站月台人潮，月台逃生通道也將設置臨時出口、加裝移動式閘門，必要時開啟方便民眾快速離站；因西門站根據過去經驗人潮較多，建議旅客可在台北車站或北門站下車步行前往會場。

為於南興公園的東區主舞台鄰近捷運南港站，北捷也規畫若出站人潮較擁擠，將引導旅客改由1號、2號出口離站，走平面道路前往燈節會場。

北捷表示，鄰近燈節雙會場的西門站、北門站及南港站，將彈性視人潮增加時啟動進出站管制、調整列車班距並疏導民眾，另將加派約330人次在3車站協助引導旅客，並適時啟動車站月台、閘門、出入口人潮管制措施；而燈節期間的8、9、16日因應開閉幕活動，西門站、北門站及南港站將於下午3時起「不開放」自行車進出，西門站則僅提供自行車站內轉乘。