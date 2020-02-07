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「展風神」加「躲貓貓」 台北燈節首創東西雙主燈曝光

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
2020台北燈會主燈試燈儀式昨晚舉行，西區主燈「躲貓貓」是總高度超過9公尺的穿透式主燈，民眾可以感受光與霧交織的空間體驗。記者陳正興／攝影

2020台北燈節明天登場，今年首次採取雙主場概念，西門町主燈「躲貓貓」、南港主燈「展風神」，昨晚連線試燈，主燈秀首次搶先曝光，結合音樂、燈光、大型LED螢幕，吸引不少民眾駐足欣賞，尤其「躲貓貓」在圓舞曲風中慢慢點亮，如同置身在奇幻世界。

今年台北燈節首次設置東、西區雙主場，其中，南港南興公園的東區主燈「展風神」，本身就是一個大型表演舞台，主燈上有超過50面的各式招牌，呈現純台式風格，除了代表在地力量，也象徵南港的變身與起飛。

西門町的西區主燈「躲貓貓」，總高度超過9公尺，且獨特的「穿透式」設計，民眾可以穿梭在作品下方，感受光與霧交織籠罩的空間體驗，搭配雙向大型LED螢幕，主燈在輕柔優美的圓舞曲樂風中慢慢點亮。

北市觀傳局長劉奕霆表示，近年燈節選在西門町舉辦，成功帶動人潮及商機，隨著台北市推動「東區門戶計畫」，台北燈節首次來到南港設置主展演區，希望透過活動，讓民眾與國內外遊客重新認識的南港。

根據北市府規畫，今年東區除了主燈「展風神」外，還有2處主題燈區，西區也有6處主題燈區，包括融合互動投影技術的「樂不思鼠來尋寶」、豬鼠接棒的「東京奧運」花燈等。

配合台北燈節舉辦，台北市交通局指出，2月8日至16日西門町、南港，將兩邊採取交通管制，包括封路、公車改道、停車格禁止停車、鄰近的YouBike暫停營運等，提醒民眾注意，評估賞燈人潮從晚間6點開始進入高峰，周邊停車場也容易滿場，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。

2020台北燈會主燈試燈儀式昨晚舉行，西區主燈「躲貓貓」是總高度超過9公尺的穿透式主燈，民眾可以感受光與霧交織的空間體驗。記者陳正興／攝影
2020台北燈會主燈試燈儀式昨晚舉行，西區主燈「躲貓貓」是總高度超過9公尺的穿透式主燈，民眾可以感受光與霧交織的空間體驗。記者陳正興／攝影

西門町 北市 東區
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