台北流行音樂中心6月啟用 資深製作人黃韻玲接董事長

台北流行音樂中心將在今年4月掛牌，6月正式啟用，由音樂製作人黃韻玲出任董事長。黃韻玲表示，個人只是音樂人的代表，她上任後將會盡最大努力來勾勒流行音樂的未來，盼透過多元化的音樂族群，讓北流成為集音樂生活美學、音樂產業升級、音樂展演文化三位一體的新亮點。

台北市議會去年5月三讀審議通過「台北市台北流行音樂中心設置自治條例」，去年11月公開徵求董監事人選，董事共67人、監事共17人獲推薦，由市府擇聘，最後聘任董事15位、監事5位，由黃韻玲出任董事長。

不只黃韻玲身兼華語歌曲資深詞曲創作人、音樂製作人、主持人多重身份，其他北流董事人選皆為音樂界知名人士，包含福茂唱片音樂股份有限公司創辦人及董事長張耕宇、喜歡唱片股份有限公司總經理陳子鴻、中華音樂人交流協會理事長李建復等代表，監事人選則聘任到滾石集團總經理段鍾潭及相關專家等。

黃韻玲表示，從音樂創作者再到北流經營者是巨大的挑戰，但面對一生摯愛的流行音樂，從一位純音樂人的角度來呵護北流，使其能促進流行音樂的發展，是所有音樂人的共同使命。未來盼透過多元化的音樂族群，銜接社會各界對流行音樂的期待、培育流行音樂人才、促進音樂產業國際化。