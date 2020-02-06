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新北五鼠慶元宵 淡水區長邀提燈逛滬街
新北鼠年小提燈「新北五鼠」，淡水區公所開始發放，這一次推出「穿山鼠」、「錦毛鼠」、「徹地鼠」、「翻江鼠」、「鑽天鼠」五鼠造型套組及多種配件，新潮可愛又有環保觀念，本週六(8)日舉辦『新春元宵樂、提燈逛滬街』，歡迎民眾共襄盛舉。
淡水區長巫宗仁表示，「新北五鼠」小提燈不僅深具武俠小說角色的特質，同時參考鼠科動物特性設計，以往發放生肖小提燈使用的LED燈泡及電池，但今年為避免產生重金屬汙染，以生活中移動式燈具取代，大小朋友都能輕鬆上手。
另外外，不想排隊的民眾，也可以上民政局網頁自行下載圖檔，只需以一般A4紙列印，再剪下圖案依虛線凹摺及黏貼就可完成製作。
區長巫宗仁說，本週六(8)日就是元宵節，區公所與新北市淡水街道文化促進會在晚上七點一同舉辦『新春元宵樂、提燈逛滬街』活動，在重建街14號集合，要一起提燈踩街，也歡迎大家共襄盛舉。
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