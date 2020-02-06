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武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

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汐止里長載回抗菌液 里民排隊裝瓶消毒

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的厚德里長陳有諒到台北載回50公升的抗菌液，在里長辦公處發放，好多里民拿著瓶瓶罐罐排隊來裝，回家用來噴手消毒。 圖／觀天下有線電視提供

全民防疫，不止口罩難買，酒精也一樣很缺，在得知有廠商免費提供水神抗菌液，汐止區的厚德里長陳有諒也第一時間到台北去排隊，載回50公升的抗菌液，今(6)日上午在里長辦公處發放，好多里民拿著瓶瓶罐罐排隊來裝，回家用來噴手消毒。

厚德里長陳有諒說，現在大家都是在做全民防疫的工作，那我昨天得知有一家廠商有提供水神抗菌液，我就馬上趕到現場去排隊，買了桶子到店家去裝，登記排隊拿回來50公升的次氯酸抗菌液，主要是讓里民不用舟車勞頓跑到台北市去拿，服務里民。因為有里民都要跟里長拿口罩，那里長實在是沒有口罩來發放，那有這個抗菌液等於是跟酒精一樣的消毒用。

陳有諒表示，昨天已經有拿回來，很迅速就發完了，那我有再過去載，因為他每天提供里長50公升的抗菌液，讓里長可以發放給里民，這個我會持續每天做下去，讓里民能夠安心，不會為武漢疫情煩惱，如果里民聽到廣播就拿著證件跟容器來領，一戶我們是發500cc，噴手用應該是夠的。

里民說，因為現在就是病毒很強，那我們里長做的很好，有這個抗菌液給我們拿，一家人可以消毒，回去的話放在門口，小孩子回來就擦一擦，真的很感謝里長。

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