失智老翁買菜走失 汐止警即時尋獲助返家

汐止警分局橫科派出所日前接獲潘姓女子報案，指稱高齡80歲丈夫且有輕微失智的李姓老翁到菜市場，卻因人潮壅擠兩人走散了，員警獲報後，立即趕往現場尋找，所幸約離菜市場500公尺遠巷子內，發現李姓老翁，並開車將兩人護送返回台北市。

汐止警分局表示，接獲潘姓女子報案後，橫科派出所員警抵達市場後，因當時正值民眾買菜時間人潮眾多，也讓尋人的難度提高，兩名員警便分頭尋找，但兩人繞遍菜市場都未發現李姓老翁的身影。

因員警仍然不放棄希望，研判老翁年事已高又無交通工具，行動範圍應該就在附近，員警遂騎著警用摩托車分頭在附近巷弄內尋找，果然就在約離菜市場500公尺遠的巷子內，發現李姓老翁。

因當時正值寒流來襲，雖然是白天但天氣仍然相當寒冷，員警立即將老翁帶返所，並提供熱茶及餅乾給老翁食用，經檢視老翁身體狀況，幸好安然無恙。

潘婦見老翁帶回，這才放下心來，直向老伴說：「沒事就好、沒事就好!」，員警見兩人年事已高，老翁行動又不便，於是秉持著服務態度的精神，開車將兩人護送返回台北市的住家，兩人對汐止警員警的敬業精神感到相當讚賞，要離去前還不斷向員警道謝。員警也靦腆的說，助人為快樂之本，別客氣!

汐止警分局呼籲，若家中如有失智長者，應時常以拍照方式，記錄患者常穿之衣物與特徵等，並配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，或向社會局申請預防走失的「愛心手鍊」，避免在外走失，造成意外發生。