買口罩實名制 汐止52間藥局大排長龍

武漢肺炎延燒，口罩實名制購買第一天，汐止區公所總動員到轄區內的52間藥局協助秩序，一大早就有好多民眾到各藥局排隊要買口罩，雖然電腦連線有點慢，還會當機，但是，整個汐止狀況大致良好。

汐止區長陳健民表示，口罩販賣實名化的第一天，在一早七點多八點多就陸續有民眾在排隊，那目前汐止排隊的秩序都非常的好，藥局也都很配合，那作法上各藥局，有先發號碼牌的，現場也有直接健保卡過卡的，那畢竟系統才剛開始運作，也請民眾能耐心等候。

陳健民指出，那配合各藥局作法，我們公所同仁也會出來多協助，也會蒐集各藥局的資訊之後，也請各藥局張貼在門口，讓民眾能夠知道藥局的作法，讓民眾可以視自己實際的需求跟狀況購買口罩。因為系統是九點才開通，那民眾大概八點左右就已經在排隊了，一開始系統比較緩慢，但健保卡過卡作業都一直在進行中。

厚德里長陳有諒說，我們這裡是汐止區人口蠻多的地方，但是只有三家藥局，早上三家我都有去過，都是用發放號碼牌的方式，早點排隊才拿的到號碼牌，當天不分時段到藥局買口罩，但也變成晚點到的還是買不到口罩，那也希望大家能夠耐心等候，因為買口罩的人真的很多。

民眾說，早上八點就來排隊了，早起的鳥兒有蟲吃啦，所以，要早點來，夠用就好了，因為家裡小孩上班，我幫他們買，一個星期兩片的話，上班五天要五片，那我們老人家不用，都只是在外面走不用怕，我們又不坐公車又不坐火車又不坐捷運，除非要去醫院啦，就一定要戴。

陳健民表示，汐止轄區內53間健保特約藥局，扣除一間沒連線的之外，52間每間藥局都派兩個人協助維持秩序，而當天除了健保卡連線慢了點，秩序大致良好。