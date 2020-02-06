石碇金鼠鬧元宵 週六踩街迎鼓仔燈

石碇區公所為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，將於2月8日(週六)下午一時起，在石碇老街舉辦元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動，活動有燈籠彩繪DIY、卡拉OK歌唱比賽以及特色裝扮踩街等豐富內容，壓軸抽獎更有電視機大獎，歡迎民眾共襄盛舉。

去年石碇婦女會婆媽以古時迎親隊伍裝扮遊行踩街，逗趣的模樣，相當吸睛，而華梵大學學生則搭上古裝劇風潮，這些特色裝扮讓踩街活動熱鬧滾滾，今年也不例外，區長洪崇璉透露這次一共有14個隊伍參加，非常期待每個隊伍所帶來的創意。

區長洪崇璉表示，表示除了踩街裝扮評比之外，在繞街遊行途間，還會發送好運茶包給民眾，祝福大家新的一年好運鼠不完，另外舞台區也會有區內學校及團體的特色表演以及猜燈謎活動，壓軸的抽獎更有電視機大獎，希望透過這個活動，除了重現石碇過去元宵的熱鬧情景，也讓民眾認識在地慶典特色文化，歡度元宵佳節。