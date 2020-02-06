把手、座墊每天酒精消毒 新北YouBike明再啟用4站

新北市YouBike站明天將啟用林口、中和、深坑及五股等4站租賃站。為了因應武漢肺炎疫情，新北市交通局表示，由於正值防疫非常時期，YouBike廠商在各站點車輛調度時，包括服務機台、自行車把手、鈴噹和座墊均以酒精消毒，並回報列入管控，以確保民眾使用安全。

交通局表示，明天將啟用的林口區「婦幼公園」站，位於林口區文化一路，設有28車位，正對社區運動公園，啟用後可與「林口社區運動公園站」及「新麗園社區站」串連，提供周邊民眾運動、休閒的綠色交通服務。

另外，中和區「德光莒光路站」、深坑區「深坑松柏街站」及五股區「成泰路4段22巷站」也將同步啟用。交通局指出，啟用後全新北市YouBike站達601站，民眾借車前請先檢查煞車、胎壓、車燈及坐墊高度等，騎乘時須遵守交通規則，禁止雙載。