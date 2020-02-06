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新北燈會明登場 田中千繪搶先與日本職人彩繪燈籠
新北燈會將於2月7日至3月1日在新北大都會公園連續24天盛大舉辦，除了傳統花燈，還有日本青森睡魔以及大仙市紙風船，日籍藝人田中千繪今也搶先與花燈職人千葉作龍彩繪睡魔金魚燈籠。明日點燈開幕還有熱舞男團Luxy Boyz及網紅團體「七月半」等表演。
田中千繪表示，從小就常與家人參加日本各地慶典，對青森睡魔祭印象深刻，睡魔臉部栩栩如生的表情很有戲劇張力，大家隨著鼓聲與音樂節奏擺動也非常有祭典氣氛。
這次新北燈會的青森睡魔「鎌倉五郎」，是由獲得6次田村磨獎、3次睡魔大獎及多項知事獎，現年73歲的日本知名花燈職人千葉作龍製作。
以「歌舞伎十八之內 暫」故事中的「鎌倉五郎」為設計概念，不但可祈求五穀豐收、平安健康，還兼具勉勵世人以「善」為本，「為善最樂」的意義。
千葉作龍說，相傳青森睡魔祭是由七夕祭典的放水燈演變而來，後來演變成將炎熱夏季中所產生的睡意比喻為睡魔並驅除的儀式，當點亮睡魔時，驚人及震撼力的臉部表情令人難忘。
睡魔金魚燈籠也是青森睡魔祭的一大特色，起源於日本人流行飼養的「輕津錦鯉魚」；還有大仙市的「紙風船」，像極大形天燈的紙風船，彩繪圖案展現濃濃日式風情。
此外，燈會2月14日也有情人節活動，當天與伴侶到燈會指定地點打卡還可兌換先嗇宮加持的月老紅線及品嘗咖啡。
新北市民政局長柯慶忠表示，今年新北燈會將於2月7日至3月1日舉辦，除有「新北10景」主燈及日本青森睡魔、大仙市紙風船外，還有120公尺彩繪燈廊及互動花燈。
此外，點燈當天還有熱舞男團Luxy Boyz、日本睡魔「火之祭」慶典舞者、台灣最強網紅團體「七月半」、三重在地國際級舞團「宋坤傳藝」及啦啦隊女團Rakuten Girls精彩表演。
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